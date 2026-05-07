Maiatzak 12, asteartea

2026ko Italiako Giroko 10. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Viareggio-Massa (42 km, banakako erlojupekoa)

Bigarren atsedenaldi-egunaren ostean, 109. Italiako Giroan erlojupekoa izango da, aurtengo bakarra; laua da, bikaina espezialistentzat, eta sailkapen nagusiko lehian dabiltzan gizonek ere aukera izango dute euren aldeko abantailak eskuratzeko.

Irudia: EITB
KIROLAK EITB

Maiatzaren 18an ez dago 2026ko Italiako Giroko etaparik, astelehen horretan 109. ekitaldiko bigarren atseden-eguna izango baita; lehia, baina, asteartean hasiko da berriro maiatzaren 19an, asteartez, eta jardunaldi oso garrantzitsu batean, gainera. Kontua da egun horretan 2026ko Giroko hamargarren etapa jokatuko dutela, eta hori banakako erlojupekoa izango dela; 42 kilometroko ibilbidea izango du, Viareggion hasi eta Massan amaituko da, eta profil laua du; hain zuzen, bikaina da espezialistentzat, baina sailkapen nagusiko lehian dabiltzan gizonek ere aukera izango dute euren aldeko abantailak eskuratzeko.

Giro honetako erlojupeko bakarra da. 2025ean, bi izan ziren, biak ala biak hau baino laburragoa, 13,7 eta 28,6 kilometrokoak; Joshua Tarlingek eta Daan Hoolek lortu zuten garaipena horietan, hurrenez hurren. 2026ko honetan, arestian esan bezala, faborito nagusiak modalitatean espezialistak diren txirrindulariak izango dira; hala ere, lasterketako hamargarren egun honetan, baliteke lehia bikoitza izatea: alde batetik, etapa irabazteko; beste aldetik, sailkapen nagusiko ziklistek izango dutena.

13:15ean hasiko da lanean lehenengo txirrindularia, eta azkena, alegia, maglia arrosa duena, 16:31n abiatuko da; hala, etapa 17:15 aldera amaituko da. Massan jakingo dugu zein gizonek egingo dio aurre bigarren asteari sailkapen nagusiko lehen postutik, eta, halaber, zenbateko abantaila duen bere alde.

Fitxa teknikoa:

Etapa: 10. etapa (maiatzak 19, asteartea)

Ibilbidea: Viareggio – Massa

Distantzia: 42 km, banakako erlojupekoa

Hasiera-ordua: lehen txirrindularia, 13:15ean; azkena, 16:41ean

Amaiera-ordua: lehen txirrindularia, 14:01an; azkena, 17:14an

UCI World Tour Jonas Vingegaard Kolonbiako Txirrindularitza Italiako Giroa

