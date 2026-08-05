Vollering, ahora segunda en la general, no ganaba una etapa en la 'Grande Boucle' desde la edición de 2024. La neerlandesa fue clave para romper el grupo de las favoritas de la general, pero no ha logrado descolgar a Reusser, líder tras su victoria en la contrarreloj del martes.

Ningún puerto de primera aguardaba a las ciclistas en la jornada, pero prácticamente tampoco tendrían ningún kilómetro de llano. Ocho cotas puntuables (tres de segunda, dos de tercera, tres de cuarta) componían un recorrido repleto de ondulaciones y amenazas para las aspirantes a la general.

19 corredoras han formado la escapada del día, entre ellas, la líder de la montaña, la neerlandesa Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), que ha aprovechado las cotas de la jornada, un total de ocho, para amasar más puntos y apuntalar ese maillot de puntos rojos.

Muchas corredoras de renombre como la alemana Antonia Niedermaier (Canyon), la también teutona Liane Lippert (Movistar), la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE) y la neozelandesa Niamh Fischer-Black (Lidl-Trek) se han metido en la fuga.

La diferencia de las fugadas ha llegado a ser de hasta dos minutos. Al coronar la penúltima dificultad de la jornada, Col de Durbize, era de menos un minuto. Por detrás Demi Vollering ha avivado el ritmo en el grupo principal, eliminando a Ferrand-Prevot y Paula Blasi. En el descenso, la escapada ha sido neutralizada, y a falta de la última ascensión, Mont Brouilly, la carrera estaba completamente rota.

La zarauztarra Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Euskadi) ha tenido un día duro, ya que se ha caído al inicio de la etapa. La corredora guipuzcoana ha seguido en carrera, pero ha perdido contacto muy pronto con el pelotón.