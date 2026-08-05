Motor batek Noemi Ruegg jo du Durbizeko igoeran, eta bizikletatik bota du
Txirrindulari suitzarra (EF) lurrera joan da, Frantziako Tourreko bosgarren etapako azkenaurreko mendatean gailurra egiteko metro gutxiren faltan, motor batek jo ostean. Zorionez, talka aldapa gora gertatu da, abiadura txikian, eta txirrindulariak lasterketan jarraitu ahal izan du arazo handirik gabe.
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Volleringek bosgarren etapa irabazi du, esprint estu batean Reusser eta Niewiadoma gaindituta
Demi Vollering (FDJ - Suez) holandarrak irabazi du Frantziako Tourreko bosgarren etapa, Mâcon eta Belleville-en-Beaujolais artean jokatu dena. Marlen Reusserrek (Movistar) sailkapen nagusiko lidergoari eustea lortu du.
Vollering nagusi, Belleville-en-Beaujolaiseko kaosean, eta Reusserrek lider jarraitzen du
Bestalde, Usoa Ostolaza zarauztarrak (Laboral Kutxa-Euskadi) egun gogorra izan du, etaparen hasieran erori egin baita. Txirrindulari gipuzkoarrak lasterketan jarraitu du, baina laster geratu da atzean.
Reusserrek Nooijen eta Vollering gainditu ditu erlojupekoan, eta horiz jantzi da
Movistar taldeko txirrindulari suitzarrak, Europako eta munduko txapelduna erlojupekoan, ez du hutsik egin bere espezialitatean. Frantziako Tourreko laugarren etapa irabazi du, eta sailkapen nagusiko lidertza eskuratu.
Reusser suitzarrak hegan egin du erlojupekoan, eta maillot horia kendu dio Haugseti
Lieje Nooijen herbeheretarrak (Visma) denborarik onena markatu du probaren zati handi batean, baina, azkenean, Marlen Reusser suitzarrak (Movistar) haren marka hautsi du, lau segundoko aldearekin. Horrela, munduko txapeldunak aurreikuspen guztiak bete ditu.
Haugsetek balentria egin du, Frantziako Tourreko hirugarren etapan: bakarka irabazi du, 90 kilometroko ihesaldia eginda, eta maillot horia jantzi du
Uno-X Mobility taldeko txirrindulari norvegiarrak etapa amaitzeko 90 kilometro gelditzen zirela egin du erasoa; lehenik, inork ezin izan dio haren erritmoari eutsi, eta, gerora, batek ere ezin izan du harrapatu. Gainera, Norvegiako txapelduna sailkapen nagusiko lehen postuan jarri da.
Haugsetek irabazi du sari potoloa, Kopeckyren eta tropelaren jazarpenari eutsi egin baitio
Norvegiarra hirugarren etapan nagusi izan da, eta maillot horia ere jantzi du. Uno-X Mobility taldeko txirrindulariak Lotte Kopecky (SD Worx) belgikarraren jazarpenari eutsi dio. Usoa Ostolaza laugarren izan da helmugan.
Wiebesek beste garaipen batekin eutsi dio maillot horiari
SD Worx-Protime taldeko herbeheretarrak bere legea ezarri du berriro esprintean, Genevako helmugan bigarren garaipena jarraian lortzeko.
Bigarren etapa erabaki duen azken kilometroa eta esprinta
Lorena Wiebes liderrak bigarren etapa garaipena lortu du jarraian aurtengo Frantziako Tourrean. Wiebes azkarrena izan da azken metroetako lehian, Elisa Balsamo eta Marianne Vos aurkarien aurretik.
Frantziako Tourreko 1. etapako azken kilometroa
Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) herbeheretarra da Frantziako Tourreko lehen liderra. Wiebes sailkapeneko faboritoak zihozen taldetxo batean iritsi da helmugara eta bertan bera izan da azkarrena.