5. etapa
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Motor batek Noemi Ruegg jo du Durbizeko igoeran, eta bizikletatik bota du

Iragarkia
caida-Noemi-Ruegg-choque-moto-5-etapa-Tour-Francia
18:00 - 20:00

Noemi Ruegg suitzarra Durbizen lurrera joan den unea. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Txirrindulari suitzarra (EF) lurrera joan da, Frantziako Tourreko bosgarren etapako azkenaurreko mendatean gailurra egiteko metro gutxiren faltan, motor batek jo ostean. Zorionez, talka aldapa gora gertatu da, abiadura txikian, eta txirrindulariak lasterketan jarraitu ahal izan du arazo handirik gabe.

UCI World Tour Txirrindularitza Frantziako Tourra

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