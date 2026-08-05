5. etapa
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Volleringek bosgarren etapa irabazi du, esprint estu batean Reusser eta Niewiadoma gaindituta

Iragarkia
Demi-Vollering-5-etapa-Tour-Francia
18:00 - 20:00

Demi Volleringek besoak altxatu ditu Belleville-en-Beaujolaiseko helmugan. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

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Demi Vollering (FDJ - Suez) holandarrak irabazi du Frantziako Tourreko bosgarren etapa, Mâcon eta Belleville-en-Beaujolais artean jokatu dena. Marlen Reusserrek (Movistar) sailkapen nagusiko lidergoari eustea lortu du.

UCI World Tour Emakume kirolariak Txirrindularitza Frantziako Tourra Demi Vollering

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