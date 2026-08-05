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Vollering se lleva la quinta etapa en un apretadísimo esprint con Reusser y Niewiadoma

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Demi-Vollering-5-etapa-Tour-Francia
18:00 - 20:00
Demi Vollering levanta los brazo en la meta de Belleville-en-Beaujolais. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Frantziako Tourreko bosgarren etapako azken kilometroa, Vollering, Reusser eta Niewiadomaren arteko esprinta
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KIROLAK EITB

Última actualización

La ciclista neerlandesa Demi Vollering (FDJ - Suez) se ha impuesto en la quinta etapa del Tour de Francia femenino, de 140 kilómetros, entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais, mientras que Marlen Reusser (Movistar) ha conseguido aguantar junto a ella y retener el liderato de la general.  Vollering no ganaba una etapa en la 'Grande Boucle' desde la edición de 2024.

UCI World Tour Mujeres deportistas Ciclismo Tour de Francia 2026 Demi Vollering

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