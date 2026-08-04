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La suiza Reusser vuela en la crono y arrebata el amarillo a Haugset

La neerlandesa Lieje Nooijen (Visma) ha marcado el mejor tiempo durante gran parte de la prueba, pero finalmente la suiza Marlen Reusser (Movistar) ha batido su marca por solo 4 segundos, cumpliendo todos los pronósticos como campeona del mundo contra el crono.
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La suiza Marlen Reusser (Movistar) en Dijon. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Marlen Reusserrek irabazi du Frantziako Tourreko laugarren etapa, erlojupekoa, Gevrey-Chambertin eta Dijon artean
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

La ciclista suiza Marlen Reusser (Movistar), campeona de Europa y del mundo en la especialidad de contrarreloj individual, no ha fallado este martes en su especialidad y se ha llevado la cuarta etapa del Tour de Francia, con la que también ha conseguido ascender al liderato de la clasificación general.

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Marlen-Reusser-Movistar-4-etapa-Tour-Francia
18:00 - 20:00
Marlen Reusser no falla en la contrarreloj y asalta el liderato

Era una de las principales favoritas en la prueba, una contrarreloj individual de 21 kilómetros entre las localidades francesas de Cevrey-Chambertin y Dijon, justo en el ecuador de la carrera, y no ha fallado.

Luciendo el maillot arcoiris, la suiza ha sido la más rápida de la contrarreloj, después de liderar con claridad el primer punto intermedio con una ventaja de 20 segundos sobre sus más inmediatas perseguidoras.

Pese a ello, la insistencia de la neerlandesa Lieke Nooijen (Team Visma-Lease a Bike) hizo que las distancias se fuesen acortando poco a poco, lo que ha provocado un ajustado final de prueba con Reusser como ganadora por tan sólo 4 segundos.

Con la campeona helvética como ganadora y Nooijen, segunda, el tercer puesto del podio ha sido para la también neerlandesa y hasta ahora líder Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), tercera a 17 segundos.

Ahora, la general pasa a dominios de Reusser, que por primera vez en su carrera se enfunda el maillot amarillo, con un tiempo total de 11:47:36, a 14 segundos de Vollering, segunda, y a 54 de la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), tercera.

El miércoles tendrá lugar la quinta etapa, una ruta de 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais, una prueba de media montaña de gran exigencia con un desnivel acumulado superior a los 2800 metros.

UCI World Tour Usoa Ostolaza Ciclismo Tour de Francia 2026 Demi Vollering

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