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Haugset se lleva el premio gordo tras aguantar las acometidas de Kopecky y el pelotón

La ciclista noruega se ha adjudicado la tercera etapa y también se ha hecho con el maillot amarillo. La corredora del equipo Uno-X Mobility ha sabido aguantar la persecución de la belga Lotte Kopecky (SD Worx). Usoa Ostolaza ha sido cuarta en línea de meta.
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La noruega Sigrid Ytterhus Haugset ( Uno-X Mobility) celebra su gran victoria en la línea de meta de Poligny. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Sigrid Ytterhus Haugset norvegiarrak irabazi du Frantziako Tourreko hirugarren etapa, Geneva eta Poligny artean
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E.L.H

Última actualización

La ciclista noruega Sigrid Haugset se ha impuesto en solitario este lunes, consiguiendo así su primera victoria de etapa en una gran vuelta en el Tour de Francia, y arrebatándole el liderato de la clasificación general a Lorena Wiebes

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Hausget (Frantziako Tourra)
18:00 - 20:00
Hazaña de Haugset: gana en solitario tras una escapada de 90 kilómetros, y se enfunda el maillot amarillo

Lotte Kopecky ha finalizado segunda, a un minuto y 24 segundos de la corredora del equipo Uno-X Mobility. Marianne Vos ha sido la tercera en cruzar la meta en Poligny y la zarauztarra Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) cuarta.

La noruega ha vencido en la tercera etapa del Tour de Francia, de 157 kilómetros, entre la ciudad suiza de Ginebra y la comuna francesa de Poligny, gracias a una espectacular escapada. Ha sido una escapada en solitario y todo un ejercicio de resistencia. Una fuga que le ha permitido completar de manera sobresaliente la tercera etapa, con un tiempo total de 4:05:59.

Han completado el podio la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime), segunda a 1:24, y la neerlandesa Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), tercera a 2:48.

La neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), ganadora de la prueba en el 2023 y una de las grandes favoritas, ha sufrido una leve caída junto a otro reducido grupo de corredoras en la subida al Col de la Faucille, el primer puerto de montaña y uno de los puntos críticos de la etapa a 17 kilómetros del inicio. Pese a ello, ha podido reincorporarse y continuar con la carrera.

Haugset, actual campeona de Noruega, ha robado todo el protagonismo del día, con una escapada en solitario a 90 kilómetros de la meta, en un monólogo absoluto desde entonces.

La líder de la general, la neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), que ganó las dos primeras etapas, se ha descolgado pronto del grupo de favoritas y ha limitado mucho sus opciones parar recuperar el maillot amarillo.

Con poco éxito, Kopecky ha intentado recortar distancias, y ha logrado colocarse a 50 segundos con su persecución a falta de 39 kilómetros. En el ascenso a Chaux-Champagny, llegó a situarse a tan solo 13 segundos de la carrera, dando emoción al último tramo.

Cuando parecía que la noruega podía ser cazada, no bajó el ritmo y cruzó la meta en solitario para situarse como la nueva líder de la clasificación, en todo un ejercicio de resistencia.

Por su parte, la guipuzcoana Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa - Fundación Euskadi) ha acabado cuarta a 2:48 de la cabeza.

Mujeres deportistas Ciclismo Tour de Francia 2026 Usoa Ostolaza

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