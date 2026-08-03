Lotte Kopecky ha finalizado segunda, a un minuto y 24 segundos de la corredora del equipo Uno-X Mobility. Marianne Vos ha sido la tercera en cruzar la meta en Poligny y la zarauztarra Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) cuarta.

La noruega ha vencido en la tercera etapa del Tour de Francia, de 157 kilómetros, entre la ciudad suiza de Ginebra y la comuna francesa de Poligny, gracias a una espectacular escapada. Ha sido una escapada en solitario y todo un ejercicio de resistencia. Una fuga que le ha permitido completar de manera sobresaliente la tercera etapa, con un tiempo total de 4:05:59.

Han completado el podio la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime), segunda a 1:24, y la neerlandesa Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), tercera a 2:48.

La neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), ganadora de la prueba en el 2023 y una de las grandes favoritas, ha sufrido una leve caída junto a otro reducido grupo de corredoras en la subida al Col de la Faucille, el primer puerto de montaña y uno de los puntos críticos de la etapa a 17 kilómetros del inicio. Pese a ello, ha podido reincorporarse y continuar con la carrera.

Haugset, actual campeona de Noruega, ha robado todo el protagonismo del día, con una escapada en solitario a 90 kilómetros de la meta, en un monólogo absoluto desde entonces.

La líder de la general, la neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), que ganó las dos primeras etapas, se ha descolgado pronto del grupo de favoritas y ha limitado mucho sus opciones parar recuperar el maillot amarillo.

Con poco éxito, Kopecky ha intentado recortar distancias, y ha logrado colocarse a 50 segundos con su persecución a falta de 39 kilómetros. En el ascenso a Chaux-Champagny, llegó a situarse a tan solo 13 segundos de la carrera, dando emoción al último tramo.

Cuando parecía que la noruega podía ser cazada, no bajó el ritmo y cruzó la meta en solitario para situarse como la nueva líder de la clasificación, en todo un ejercicio de resistencia.

Por su parte, la guipuzcoana Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa - Fundación Euskadi) ha acabado cuarta a 2:48 de la cabeza.