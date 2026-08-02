El último kilómetro y el sprint que ha decidido la segunda etapa
La líder Lorena Wiebes ha logrado su segunda victoria de etapa consecutiva en el Tour de Francia. Elisa Balsamo ha sido segunda y Marianne Vos tercera.
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Wiebes repite victoria en Ginebra y refuerza su liderato en el Tour de Francia
La neerlandesa del Team SD Worx-Protime ha vuelto a imponer su ley al esprint en la llegada a Ginebra para sumar su segunda victoria consecutiva. El triunfo le permite consolidar su dominio en las llegadas masivas y mantener, por segundo día consecutivo, el maillot amarillo de líder de la clasificación general.
El último kilómetro de la 1ª etapa del Tour de Francia
La ciclista neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) se convirtió en la primera líder del Tour de Francia femenino, que se disputa hasta el 9 de agosto, tras ganar la etapa inaugural en un esprint de un grupo reducido entre las favoritas para la clasificación general.
Lorena Wiebes se convierte en la primera líder del Tour tras ganar en Lausana
La neerlandesa del SD Worx – Protime ha sido más rápida que Kim Le Court (AG Insurance – Soudal) y Demi Vollering (FDJ - Suez) en la meta de de la localidad de Suiza al sprint.
EN DIRECTO: Tour de Francia, 2ª etapa (Aigle-Ginebra, 147.9 km)
Emisión en directo de la segunda etapa del Tour de Francia: Aigle-Ginebra (147,9 km).
Pauline Ferrand-Prévot defenderá su Tour ante la amenaza de Demi Vollering y Paula Blasi
La carrera se emitirá en directo en ETB1 y en kirolakeitb.eus.
Laboral Kutxa-Euskadi viaja al Tour con aspiraciones “renovadas"
La escuadra vasca, con tres ciclistas vascas en sus filas, está camino de Lausane, donde arrancará el Tour de Francia de este año, que será el tercero para este equipo. Usoa Ostolaza estará escoltada por otras seis corredoras para intentar acabar en los puestos de honor de la carrera. Por su parte, Naia Amondarain debutará en la Grand Boucle.
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El 5º Tour de Francia femenino se disputará entre el 1 y el 9 de agosto, y comenzará en Lausana y concluirá en Niza. La carrera va a ser emitida, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
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