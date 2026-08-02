Tour de Francia, 2ª etapa
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El último kilómetro y el sprint que ha decidido la segunda etapa

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Frantziako Tourreko 2 etapa esprintean erabaki da. Lorena Wiebes irabazle.
18:00 - 20:00
Los ciclistas, preparando el sprint. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Bigarren etapa erabaki duen azken kilometroa eta esprinta
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KIROLAK EITB

Última actualización

La líder Lorena Wiebes ha logrado su segunda victoria de etapa consecutiva en el Tour de Francia. Elisa Balsamo ha sido segunda y Marianne Vos tercera.

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