TOUR DE FRANCIA

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Victoria de Philipsen en el esprint de Voiron

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El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Chambéry y Voiron sobre 174,7 kilómetros REMITIDA / HANDOUT por A.S.O. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/7/2026
18:00 - 20:00
Irudia: Europa Press
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KIROLAK EITB

Última actualización

Jasper Phiilipsen se ha impuesto en la decimoséptima etapa del Tour de Francia, en Voiron. Su compañero de equipo Van der Poel ha rodado a Philipsen prácticamente hasta la línea de meta y este ha ganado el sprint con facilidad. Mauro Schimid ha llegado segundo y Olav Kooij tercero.

UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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