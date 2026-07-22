Philipsen se estrena en el esprint reducido de Voiron
El belga Jasper Philipsen, que no había brillado en los esprints del Tour de Francia, se ha impuesto en el reducido que ha dirimido la decimoséptima etapa, con final en Voiron, una victoria que se ha jugado entre un grupo de 25 corredores fugados. Su lanzador, Mathieu Van der Poel, le ha dejado practicamente en bandeja la victoria al esprinter belga.
Es la undécima victoria en el Tour del ciclista del Alpecin, la primera en esta edición, que ha superado al suizo Mauro Schmid y al neerlandés Olav Kooij.
El belga, que llegaba como uno de los favoritos para los esprints, pero que no había brillado hasta ahora, ha liderado el grupo de escapados que ha llegado a la meta con 8:46 minutos de ventaja sobre todos los grandes favoritos, por lo que no hay grandes cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.
A falta de tres duras etapas de montaña por delante, antes de la jornada final del domingo en París, el ciclista del UAE mantiene una renta de 4:32 sobre el belga Remco Evenepoel y de 6:51 con el mexicano Isaac del Toro, que se ha quedado descolgado en los primeros kilómetros de la etapa, pero ha logrado retornar al grupo de favoritos.
Jasper Philipsen, ganador de la etapa
Llegué a dudar de mí mismo
Philipsen ha reconocido que ha llegado a dudar de sí mismo durante la ronda gala antes de que llegara su primera victoria. "Venía bien preparado, pero en las primeras etapas me sentía horrible. Al fin me he reencontrado conmigo mismo y he podido ganar la etapa. Quiero agradecer al equipo, que no ha perdido la confianza en mí en 17 jornadas", ha dicho el ciclista del Alpecin.
"Esta victoria me va a costar años de vida. He tenido que trabajar mucho para entrar en el grupo de arriba. Pero el equipo me ha llevado adelante, en volandas", ha señalado.
"He llegado a dudar de mí mismo en este Tour. Para combatirlo me refugié en una burbuja, no miraba las redes sociales, me centraba en mis compañeros y en mi familia. Gracias a ello he conseguido la victoria", ha añadido.
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Victoria de Philipsen en el esprint de Voiron
Jasper Phiilipsen se ha impuesto en la decimoséptima etapa del Tour de Francia, en Voiron. Su compañero de equipo Van der Poel ha rodado a Philipsen prácticamente hasta la línea de meta y este ha ganado el sprint con facilidad. Mauro Schimid ha llegado segundo y Olav Kooij tercero.
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