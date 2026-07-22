17ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Philipsen se estrena en el esprint reducido de Voiron

Su lanzador, Mathieu Van der Poel, le ha dejado practicamente en bandeja la victoria al esprinter belga. Es la undécima victoria en el Tour del ciclista del Alpecin, la primera en esta edición, que ha superado al suizo Mauro Schmid y al neerlandés Olav Kooij.
Jasper-Philipsen-17-etapa-tour-de-Francia

El belga Jasper Philipsen en la meta de Voiron. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Jasper Philipsenek irabazi du Frantziako Tourreko 17. etapa, Voironeko esprintean
author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El belga Jasper Philipsen, que no había brillado en los esprints del Tour de Francia, se ha impuesto en el reducido que ha dirimido la decimoséptima etapa, con final en Voiron, una victoria que se ha jugado entre un grupo de 25 corredores fugados. Su lanzador, Mathieu Van der Poel, le ha dejado practicamente en bandeja la victoria al esprinter belga. 

Publicidad
El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Chambéry y Voiron sobre 174,7 kilómetros REMITIDA / HANDOUT por A.S.O. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/7/2026
18:00 - 20:00
Victoria de Philipsen en el esprint de Voiron

Es la undécima victoria en el Tour del ciclista del Alpecin, la primera en esta edición, que ha superado al suizo Mauro Schmid y al neerlandés Olav Kooij

El belga, que llegaba como uno de los favoritos para los esprints, pero que no había brillado hasta ahora, ha liderado el grupo de escapados que ha llegado a la meta con 8:46 minutos de ventaja sobre todos los grandes favoritos, por lo que no hay grandes cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.

A falta de tres duras etapas de montaña por delante, antes de la jornada final del domingo en París, el ciclista del UAE mantiene una renta de 4:32 sobre el belga Remco Evenepoel y de 6:51 con el mexicano Isaac del Toro, que se ha quedado descolgado en los primeros kilómetros de la etapa, pero ha logrado retornar al grupo de favoritos.

Jasper Philipsen, ganador de la etapa

Llegué a dudar de mí mismo

Philipsen ha reconocido que ha llegado a dudar de sí mismo durante la ronda gala antes de que llegara su primera victoria. "Venía bien preparado, pero en las primeras etapas me sentía horrible. Al fin me he reencontrado conmigo mismo y he podido ganar la etapa. Quiero agradecer al equipo, que no ha perdido la confianza en mí en 17 jornadas", ha dicho el ciclista del Alpecin.

"Esta victoria me va a costar años de vida. He tenido que trabajar mucho para entrar en el grupo de arriba. Pero el equipo me ha llevado adelante, en volandas", ha señalado.

"He llegado a dudar de mí mismo en este Tour. Para combatirlo me refugié en una burbuja, no miraba las redes sociales, me centraba en mis compañeros y en mi familia. Gracias a ello he conseguido la victoria", ha añadido.

Tour de Francia
Ir al directo
Ir a clasificación
No hay resultados a mostrar.
Ir al directo
Ir a clasificación
UCI World Tour Tadej Pogacar Ciclismo Tour de Francia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X