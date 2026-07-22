Es la undécima victoria en el Tour del ciclista del Alpecin, la primera en esta edición, que ha superado al suizo Mauro Schmid y al neerlandés Olav Kooij.

El belga, que llegaba como uno de los favoritos para los esprints, pero que no había brillado hasta ahora, ha liderado el grupo de escapados que ha llegado a la meta con 8:46 minutos de ventaja sobre todos los grandes favoritos, por lo que no hay grandes cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.

A falta de tres duras etapas de montaña por delante, antes de la jornada final del domingo en París, el ciclista del UAE mantiene una renta de 4:32 sobre el belga Remco Evenepoel y de 6:51 con el mexicano Isaac del Toro, que se ha quedado descolgado en los primeros kilómetros de la etapa, pero ha logrado retornar al grupo de favoritos.