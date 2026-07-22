TOUR DE FRANCIA
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Ion Izagirre: “He tenido el peor día del Tour”

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Ion Izagirre
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre: “Tourreko egunik txarrena izan dut”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hemos estado con Ion Izagirre al final de la 17ª etapa, en Voiro. El de Ormaiztegi ha explicado que hoy ha tenido “el peor día” y que está siendo un “duro tour”.

Jasper Philipsen gana la 17ª etapa del Tour de Francia al esprint en Voiron
Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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