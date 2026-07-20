Desde el 1 y hasta el 9 de agosto se emitirá el Tour de Francia femenino en ETB y kirolakeitb.eus.

La edición de este año constará de nueve etapas, con salida en Lausana (Suiza) y llegada en Niza tras completar un recorrido de 1175 kilómetros.

Habrá una etapa contrarreloj y las ciclistas más rápidas del pelotón también tendrán su oportunidad en las etapas llanas. El final de etapa del 7 de agosto es el más destacado, ya que el pelotón femenino tendrá que ascender por primera vez al mítico Mont Ventoux .

Entre las favoritas a la victoria final figuran Ferrand-Prevot, Vollering, Longo, Reusser, Blasi y Van der Breggen. La gran protagonista del Tour 2025 fue precisamente la corredora gala Pauline Ferrand-Prevot. La ciclista de Visma volvió a la carretera con 33 años, ganó las dos últimas etapas de montaña y la clasficación general con casi cuatro minutos de ventaja.