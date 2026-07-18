14. ETAPA
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Faboritoen arteko lehia ederra, Frantziako Tourreko 14. etapako azken kilometroetan

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Frantziako tourreko 14. etapan lehia
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Pogacarrek bere nagusitasuna erakutsi du mendiko beste etapa batean, bere lidergoa are gehiago sendotuz. Carapazek ere bere saiakera egin du eguneko ihesaldia sartuta, baina amaieran faboritoen taldeak harrapatu eta gainditu du.

Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra Jonas Vingegaard

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