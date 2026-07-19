15ª etapa
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Últimos kilómetros donde Pogacar tira de Del Toro y Evenepoel se lleva la etapa

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PLATEAU DE SOLAISON (France), 19/07/2026.- Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar (front) of UAE Team Emirates XRG, Belgian cyclist Remco Evenepoel (R) of Red Bull - Bora - Hansgrohe, and Mexican cyclist Isaac del Toro (back) of UAE Team Emirates XRG in action during Stage 15 of the Tour de France, a 183.9 km route from Champagnole to Plateau de Solaison, France, 19 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
Remco Evenepoel y Tadej Pogacar. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Pogacar, Del Toro eta Evenepoelen arteko borroka azken kilometroetan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Remco Evenepoel ha ganado la 15ª etapa del Tour de Francia, con Tadej Pogacar segundo tras renunciar a disputar la victoria para impulsar al mexicano Isaac del Toro, que ha sido tercero. El esloveno ha reforzado además el maillot amarillo tras el abandono de Jonas Vingegaard por caída.

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