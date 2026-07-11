La jornada, prácticamente llana y con únicamente dos puertos de cuarta categoría, ha estado marcada por varios intentos de fuga desde el banderazo de salida. El checo Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y el francés Thibault Guernalec han sido los primeros en atacar, aunque sus movimientos han sido neutralizados por el pelotón.

Posteriormente, Guernalec ha vuelto a intentarlo junto a Baptiste Veistroffer antes de que el belga Liam Slock lograra consolidar la escapada del día junto a Otruba y Guernalec. Los tres han llegado a disponer de más de dos minutos de ventaja mientras el pelotón mantenía la situación bajo control.

Con el paso de los kilómetros, la fuga ha ido perdiendo efectivos. Primero ha quedado descolgado Guernalec y más tarde Slock ha lanzado un ataque en solitario con la esperanza de sorprender al pelotón. El belga ha resistido durante buena parte de la jornada, pero el trabajo conjunto de Uno-X Mobility, XDS Astana, Decathlon y, especialmente, Soudal Quick-Step ha acabado con sus opciones.

El pelotón ha dado caza a Slock a solo 1,5 kilómetros de la llegada, dejando todo preparado para un nuevo desenlace al esprint. En la resolución final, Merlier ha vuelto a imponerse con autoridad para firmar su segundo triunfo consecutivo en este Tour.

En la clasificación general no ha habido cambios. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha superado la jornada sin incidentes y continúa como líder con un tiempo acumulado de 28 horas, 49 minutos y 7 segundos.