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Merlier confirma su dominio al esprint con su segundo triunfo consecutivo en el Tour de Francia

El belga Tim Merlier ha vuelto a imponerse este sábado en Bergerac y ha logrado su segunda victoria consecutiva en la presente edición del Tour de Francia, consolidándose como el velocista más fuerte de la carrera. La clasificación general permanece sin cambios, con Tadej Pogacar al frente.

BERGERAC (France), 11/07/2026.- Belgian cyclist Tim Merlier of Soudal Quick-Step celebrates as he crosses the finish line to win Stage 8 of the Tour de France, a 180.4 km route from Perigueux to Bergerac, France, 11 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Tim Merlier llega a meta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Merlierrek bere nagusitasuna berretsi du esprintean Frantziako Tourrean lortutako bigarren garaipenarekin
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L. U. G. | KIROLAK EITB

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Tim Merlier continúa exhibiendo su poderío en las llegadas masivas del Tour de Francia. El ciclista belga se ha adjudicado este sábado la octava etapa, con final en Bergerac, al imponerse al esprint por delante del eritreo Biniam Girmay y del neerlandés Olav Kooij.

Con este triunfo, el segundo en la presente edición y el quinto de su trayectoria en la ronda francesa, Merlier refuerza su condición de referencia entre los velocistas del pelotón y confirma su excelente estado de forma.

La jornada no ha provocado cambios en la clasificación general. El esloveno Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo como líder, con el danés Jonas Vingegaard en la segunda posición y el mexicano Isaac del Toro completando el podio provisional.

La jornada, prácticamente llana y con únicamente dos puertos de cuarta categoría, ha estado marcada por varios intentos de fuga desde el banderazo de salida. El checo Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y el francés Thibault Guernalec han sido los primeros en atacar, aunque sus movimientos han sido neutralizados por el pelotón.

Posteriormente, Guernalec ha vuelto a intentarlo junto a Baptiste Veistroffer antes de que el belga Liam Slock lograra consolidar la escapada del día junto a Otruba y Guernalec. Los tres han llegado a disponer de más de dos minutos de ventaja mientras el pelotón mantenía la situación bajo control.

Con el paso de los kilómetros, la fuga ha ido perdiendo efectivos. Primero ha quedado descolgado Guernalec y más tarde Slock ha lanzado un ataque en solitario con la esperanza de sorprender al pelotón. El belga ha resistido durante buena parte de la jornada, pero el trabajo conjunto de Uno-X Mobility, XDS Astana, Decathlon  y, especialmente, Soudal Quick-Step ha acabado con sus opciones.

El pelotón ha dado caza a Slock a solo 1,5 kilómetros de la llegada, dejando todo preparado para un nuevo desenlace al esprint. En la resolución final, Merlier ha vuelto a imponerse con autoridad para firmar su segundo triunfo consecutivo en este Tour.

En la clasificación general no ha habido cambios. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha superado la jornada sin incidentes y continúa como líder con un tiempo acumulado de 28 horas, 49 minutos y 7 segundos.

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