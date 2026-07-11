Zortzigarren etapa
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Frantziako Tourreko zortzigarren etapako azken kilometroa

Iragarkia
Tim Merlier helmugara ailegatzen. Frantziako Tourraren zortzigarren etapa
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Talde nagusia bat eginda iritsi da azken kilometroetara, aurretik izandako ihesaldiak kontrolatu ostean. Azken metroetan, Tim Merlier izan da azkarrena, ekitaldi honetako bigarren etapa jarraian irabazita. 

Frantziako Tourra Txirrindularitza

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18:00 - 20:00
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