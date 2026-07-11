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La emoción del último kilómetro de la octava etapa del Tour de Francia

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Tim Merlier helmugara ailegatzen. Frantziako Tourraren zortzigarren etapa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Frantziako Tourreko zortzigarren etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El pelotón ha llegado compacto a os últimos metros, tras neutralizar los intentos de fuga que se han dado durante la jornada. Tim Merlier ha sido de nuevo el más rápido y ha conseguido su segundo triunfo consecutivo en la presente edición.

Tour de Francia Ciclismo

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Mauro Gianetti, Team Principal del UAE Emirates Team
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