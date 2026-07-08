5. etapa
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Helmugarako bost kilometroren faltan izan den erorikoak etapa amaiera baldintzatu du

Iragarkia
Molenaar-Caja-Rural-caida-5-etapa-Tour-Francia
18:00 - 20:00
Alex Molenaar Caja Rural talde nafarreko txirrindulari holandarra, min hartuta. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Babes-eremutik metro gutxira, 500 metro eskasera, gertatu da erorikoa. Istripuak talde nagusia hautsi du eta txirrindulari asko atzean utzi ditu, tartean, Caja Rural taldeko Stefano Oldani eta Alex Molenaar txirrindulariak. Sailkapen nagusiko faborito nagusiek, ordea, galera handiak saihestu dituzte.

UCI World Tour Lesioak Txirrindularitza Frantziako Tourra

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