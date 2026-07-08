UZTAILAK 18, LARUNBATA

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2026ko Frantziako Tourreko 14. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3km)

Beste etapa bat Frantziako Alpeetan, lau mendate puntuagarrirekin. Horien artean, lehen mailako hiru daude: Grand Ballon, Ballon d 'Alsace eta Col du Haag. Etapa gogorra.

14 ETAPA

Irudia: EITB.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Tourraren 113. edizioko hamalaugarren etapa, hau da, 2026ko ediziokoa, larunbatez, uztailaren 18an, jarriko da jokoan. Jardunaldia 155,3 kilometrokoa izango da eta Mulhousen hasiko da, 13:30ean, eta Le Markstein Felleringen amaituko da, 17:24 eta 17:52 artean, antolatzaileen aurreikuspenen arabera. Proba zuzenean jarraitu ahal izango da EITBren bitartez, beti bezala, kirolakeitb.eus atarian eta, ETB1en.

Lau mendate puntuagarri ditu etapak: zeharkatuko duen lehena Grand Ballon izango da, lehen mailakoa, 21,5 kilometro luze eta % 4,8ko desnibela duena. Bigarrena Col du Page da, bigarren mailakoa, 9,8 kilometroko luzera eta % 4,7ko desnibela duena. Ondoren Ballon d 'Alsace etorriko da, lehen mailakoa, 8,9 kilometrokoa eta % 6,9koa. Azken igoera puntuagarria Col du Haag izango da, hau ere lehen mailakoa, 11,2 kilometroko luzera eta % 7,2ko luzera duena.

Frantziako Tourraren etaparik gogorrenetako bat da, egun aproposa sailkapen nagusirako faboritoek euren potentzial guztia zabaldu eta garaipenaren bila joateko.

Fitxa teknikoa

Etapa: 14. etapa (uztailak 18, larunbata)

Ibilbidea: Mulhouse – Le Markstein Fellering

Distantzia: 155,3 km

Hasiera-ordua: 13:30

Amaiera-ordua: 17:24 (40 km/h) | 17:38 (38 km/h) | 17:52 (36 km/h)

Mendiko saria: Grand Ballon (1. maila), 36,6. kilometroan; Col du Page (2. maila), 71,3. kilometroan; Ballon d’Alsace (1. maila); 94,4. kilometroan; Col du Haag (1. maila), 149,4. kilometroan

Txirrindularitza UCI World Tour Jonas Vingegaard Paul Seixas Tadej Pogacar Alex Aranburu Ion Izagirre Insausti Xabier Mikel Azparren Frantziako Tourra

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