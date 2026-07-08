2026ko Frantziako Tourreko 13. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Dole-Belfort (205,8 km)
Frantziako lasterketaren hamahirugarren etapak bi mendate puntuagarri ditu: Col des Croix, hirugarren mailakoa, 5,1 kilometroko luzera eta % 4,8ko desnibela duena; eta Ballon d 'Alsace, lehen mailakoa, 8,9 kilometroko luzera eta % 6,9ko desnibela duena.
Frantziako Tourraren 113. edizioko hamahirugarren etapa, hau da, 2026ko ediziokoa, ostiralez, uztailaren 17an, jokatuko da. Jardunaldiak 205,8 kilometroko luzera izango du, eta 13:20an hasiko da Dolen, eta Belforten 17:46 eta 18:12 artean amaituko da, antolatzaileek aurreikusitakoaren arabera. Proba zuzenean jarraitu ahal izango da EITBren bitartez, beti bezala, kirolakeitb.eus atarian eta, ETB1en.
Etapak bi mendate puntuagarri ditu: Col des Croix, hirugarren mailakoa, 5,1 kilometroko luzera eta % 4,8ko desnibela duena; eta Ballon d 'Alsace, lehen mailakoa, 8,9 kilometroko luzera eta % 6,9ko desnibela duena.
Etapa honen ezaugarriek hamahirugarrena gehien espero den etapetako bat izatea eragiten dute, azken zatian sor ditzakeen emozioengatik; izan ere, azken igoeratik, 30 kilometro inguru geratuko dira helmugaraino.
Fitxa teknikoa
Etapa: 13. etapa (uztailak 17, ostirala)
Ibilbidea: Dole – Belfort
Distantzia: 205,8 km
Hasiera-ordua: 13:20
Amaiera-ordua: 17:46 (46 km/h) | 17:59 (44 km/h) | 18:12 (42 km/h)
Mendiko saria: Col des Croix (3. maila), 157,4. kilometroan; Ballon d’Alsace (1. maila), 175,9. kilometroan
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Frantziako Tourreko 14. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3km)
Beste etapa bat Frantziako Alpeetan, lau mendate puntuagarrirekin. Horien artean, lehen mailako hiru daude: Grand Ballon, Ballon d 'Alsace eta Col du Haag. Etapa gogorra.
Helmugarako bost kilometroren faltan izan den erorikoak etapa amaiera baldintzatu du
Babes-eremutik metro gutxira, 500 metro eskasera, gertatu da erorikoa. Istripuak talde nagusia hautsi du eta txirrindulari asko atzean utzi ditu, tartean, Caja Rural taldeko Stefano Oldani eta Alex Molenaar txirrindulariak. Sailkapen nagusiko faborito nagusiek, ordea, galera handiak saihestu dituzte.
Alex Aranburu: “Ez dakit bukaeran zer gertatu den, kaos handia egongo zen”
Cofidis taldeko Alex Aranbururekin egon gara bosgarren etapako helmugan. Hainbat eroriko gertatu dira amaieran, Cofidiseko esprint prestatzailearena tartean. Ezkiokoak beraien zatian “nahiko ondo” joan direla adierazi du eta Fretinek lortutako 8. postuarekin konforme agertu da.
Horrela garaitu du Olav Kooijek Pauen, esprintean
Olav Kooijek (Decathlon) irabazi du Frantziako Tourreko bosgarren etapa, Pauen. Azken esprintak erabaki du holandarraren garaipena. Max Kanter (Astana) izan da bigarren, eta Tim Merlier (Soudal) hirugarren.
Olav Kooijek irabazi du lehen esprint jendetsua, Pauen
Aldez aurretik, Baptiste Vestroffer (Lotto Intermarche) txirrindulari bretoia izan da eguneko protagonista, bakar-bakarrik ihes eginda. Izan ere, Vestrofferrek irteera eman bezain pronto alde egin du tropeletik, eta helmugarako 14 kilometro falta zirenean harrapatu du talde nagusiak.
Ion Izagirre: “Pena izan da azken mendatean uste bezain beste indar ez edukitzea”
Ion Izagirre (Cofidis) laugarren etapako ihesaldi jendetsuan egon da bere taldekide Alex Kirschekin batera. Bertan egotearen zailtasunaz jakitun, sartzea lortu dute, baina azkenean ezin izan diote lehen taldearen erritmoari eutsi. Bizi izandako sentsazioen berri eman digu ormaiztegiarrak etapa amaieran.
Azken esprintean bereganatu du Pedersenek 4. etapa
Mads Pedersen (Lidl-Trek) danimarkarrak irabazi du Frantziako Tourreko laugarren etapa. Bere taldekide Quinn Simmons izan da bigarren eta Raúl García Pierna (Movistar) hirugarren. Pedersenek 12:59 minutu atera dizkio Pogacarri.
Mads Pedersen, ihesaldi jendetsuko indartsuena Foixen, eta Torstein Traeen, lider berria
Hogeita hamar bat txirrindularik, tartean Ion Izagirrek, eguneko ihesaldia osatu dute, tropelak egiten utzi baitie. Azken zatian, Col de Montseguretik aurrera, erasoak hasi dira ihesaldi horretan parte hartu dutenen artean, eta Danimarkako txirrindularia izan da azkarrena amaieran.
Aranburu eta Azparren: “Oso etapa gogorra izan da”
Beroaren eta UAE taldeak jarri duen abiaduraren eraginez, Alex Aranburuk (Cofidis) eta Xabier Mikel Azparrenek (Q36.5) adierazi dute “oso etapa gogorra” izan dela Frantziako Tourreko hirugarrena. Les Angleseko helmugan egon gara biekin.