UZTAILAK 17, OSTIRALA

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2026ko Frantziako Tourreko 13. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Dole-Belfort (205,8 km)

Frantziako lasterketaren hamahirugarren etapak bi mendate puntuagarri ditu: Col des Croix, hirugarren mailakoa, 5,1 kilometroko luzera eta % 4,8ko desnibela duena; eta Ballon d 'Alsace, lehen mailakoa, 8,9 kilometroko luzera eta % 6,9ko desnibela duena.

13 ETAPA

Irudia: EITB.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Tourraren 113. edizioko hamahirugarren etapa, hau da, 2026ko ediziokoa, ostiralez, uztailaren 17an, jokatuko da. Jardunaldiak 205,8 kilometroko luzera izango du, eta 13:20an hasiko da Dolen, eta Belforten 17:46 eta 18:12 artean amaituko da, antolatzaileek aurreikusitakoaren arabera. Proba zuzenean jarraitu ahal izango da EITBren bitartez, beti bezala, kirolakeitb.eus atarian eta, ETB1en.

Etapak bi mendate puntuagarri ditu: Col des Croix, hirugarren mailakoa, 5,1 kilometroko luzera eta % 4,8ko desnibela duena; eta Ballon d 'Alsace, lehen mailakoa, 8,9 kilometroko luzera eta % 6,9ko desnibela duena.

Etapa honen ezaugarriek hamahirugarrena gehien espero den etapetako bat izatea eragiten dute, azken zatian sor ditzakeen emozioengatik; izan ere, azken igoeratik, 30 kilometro inguru geratuko dira helmugaraino.

Fitxa teknikoa

Etapa: 13. etapa (uztailak 17, ostirala)

Ibilbidea: Dole – Belfort

Distantzia: 205,8 km

Hasiera-ordua: 13:20

Amaiera-ordua: 17:46 (46 km/h) | 17:59 (44 km/h) | 18:12 (42 km/h)

Mendiko saria: Col des Croix (3. maila), 157,4. kilometroan; Ballon d’Alsace (1. maila), 175,9. kilometroan

Txirrindularitza UCI World Tour Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Alex Aranburu Ion Izagirre Insausti Paul Seixas Xabier Mikel Azparren Frantziako Tourra

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