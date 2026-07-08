Olav Kooijek irabazi du lehen esprint jendetsua, Pauen
Aldez aurretik, Baptiste Vestroffer (Lotto Intermarche) txirrindulari bretoia izan da eguneko protagonista, bakar-bakarrik ihes eginda. Izan ere, Vestrofferrek irteera eman bezain pronto alde egin du tropeletik, eta helmugarako 14 kilometro falta zirenean harrapatu du talde nagusiak.
Olav Kooij (Decathlon) txirrindulari nederlandarrak irabazi du esprintean Lannemezan eta Paue lotu dituen Frantziako Tourreko 158 kilometroko bosgarren etapa.
Eguneko protagonista Baptiste Vestroffer bretoia (Lotto Intermarche) izan da, bakar-bakarrik ihes egin baitu. Baina bere abenturak tropelean esprinterren taldeak lanean hasi arte iraun du. Horrela, amaierarako 14 kilometro falta izan zirenean, talde nagusiak Vestrofferren ametsa zapuztu du.
Horrela, Kooijek ezustean harrapatu ditu faborito nagusiak Tourreko lehen esprintean garaipena lortuta, Max Kanter alemaniarraren eta Tim Merlier belgikarraren aurretik. Sailkapen nagusian, Torstein Traeen norvegiarrak jarraitzen du lidergoan.
25 urteko Decathlongo txirrindulariak laugarren garaipena lortu du itzuli handi batean, Italiako Giroan hiru etapa irabazi ostean.
Erorikoa
Helmugarako bost kilometro falta zirenean, eroriko bat izan da, eta hainbat txirrindulari izan dira tartean, mota honetako etapen bukaerako ohiko urduritasunaren ondorioz.
Babes-eremutik metro gutxira, 500 metro eskasera, gertatu den eroriko masibo horrek baldintzatu du amaiera, tropela helmugarantz zihoala. Istripuak talde nagusia hautsi du eta txirrindulari asko atzean utzi ditu, baina sailkapen nagusia irabazteko faborito nagusiek galera handiak saihestu dituzte.
Horrela, Træen liderra Tadej Pogacar esloveniarraren (UAE Team Emirates-XRG), Jonas Vingegaard daniarraren (Team Visma | Lease a Bike), Remco Evenepoel belgikarraren (Red Bull-BORA-hansgrohe) eta maillot horia irabazteko gainerako hautagaien taldetxo berdinean helmugaratu da, 14 segundora.
Olav Koiij, etapa irabazlea
Nire debutean, Tourrean, irabaztea sinestezina da
"Sinestezina da. Denboraldi hasieran une zailak igaro ondoren, egun honetara arte itxaron behar izan dut hainbeste bilatu dudana aurkitzeko, ametsa zen, Tourrean etapa bat irabaztea. Lehen aukera aprobetxatu dut, eta horrek asko esan nahi du, oso pozik nago", adierazi du Kooijek Paueko helmugan.
Kooij (Numansdorp, 24 urte) Paul Seixasen Decathlon taldeak azken orduan deitu zuen Tourrerako, birus iraunkor bat gainditu ondoren.
"Udaberri zail baten ondoren, ez da erraza izan maila honetara iristea, baina nork bere buruarengan sinesten jarraitu behar du, eta horixe bera egiten duen jendeaz inguratu. Taldeak babes handia eman dit gaur. Ezin dut gehiago eskatu, pozik nago talde osoagatik", erantsi du.
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