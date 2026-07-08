5ª etapa
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Una caída masiva a falta de cinco kilómetros para meta condiciona el final de etapa

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Molenaar-Caja-Rural-caida-5-etapa-Tour-Francia
18:00 - 20:00

El ciclista holandés del equipo navarro Caja Rural, Alex Molenaar, dolorido. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Erorikoa Frantziako Tourraren bosgarren etapa amaieran
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KIROLAK EITB

Última actualización

A escasos metros de la zona de protección, a unos 500 metros, se ha producido la caída. El accidente ha roto el grupo principal y ha dejado atrás a muchos corredores, entre ellos los del Caja Rural Stefano Oldani y Alex Molenaar. Los principales favoritos a la general han evitado grandes pérdidas.

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