FRANTZIAKO TOURRA
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Alex Aranburu: “Ez dakit bukaeran zer gertatu den, kaos handia egongo zen”

Iragarkia
Alex Aranburu
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Cofidis taldeko Alex Aranbururekin egon gara bosgarren etapako helmugan. Hainbat eroriko gertatu dira amaieran, Cofidiseko esprint prestatzailearena tartean. Ezkiokoak beraien zatian “nahiko ondo” joan direla adierazi du eta Fretinek lortutako 8. postuarekin konforme agertu da.

Olav Kooijek lehen esprint jendetsua irabazi du Lannemezan eta Paue arteko Frantziako Tourreko bosgarren etapa
Alex Aranburu UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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