FRANTZIAKO TOURRA
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Horrela garaitu du Olav Kooijek Pauen, esprintean

Iragarkia
PAU (France), 08/07/2026.- Dutch cyclist Olav Kooij (2-L) of Decathlon CMA CGM Team in action to cross the finish line during Stage 5 of the Tour de France, a 158.3 km route from Lannemezan to Pau, France, 08 July 2026. (Ciclismo, Decatlón, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
Paueko helmuga. Irudia: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Olav Kooijek (Decathlon) irabazi du Frantziako Tourreko bosgarren etapa, Pauen. Azken esprintak erabaki du holandarraren garaipena. Max Kanter (Astana) izan da bigarren, eta Tim Merlier (Soudal) hirugarren.

Olav Kooijek lehen esprint jendetsua irabazi du Lannemezan eta Paue arteko Frantziako Tourreko bosgarren etapa
UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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