FRANTZIAKO TOURRA

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Horrelakoa izan da Frantziako Tourreko 2. etapako azken kilometroa, Del Tororen garaipenarekin

Iragarkia
Barcelona (Spain), 05/07/2026.- Riders in action during the 2nd stage of the Tour de France cyling tour, a 168.5 km race from Tarragone to Barcelona, Spain, 05 July 2026. (Ciclismo, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mexikarra Tadej Pogacar taldeburuarekin batera iritsi da helmugara, eta hark Frantziako Tourrean lortutako lehen garaipena oparitu dio.

Txirrindularitza Frantziako Tourra

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Team Visma - Lease a Bike
18:00 - 20:00
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Duela  min.

Jonas Vingegaardek estreinatu du elastiko horia Team Visma - Lease a Bike taldeak irabazi ostean

Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik. Euskal txirrindulari onena Ion Izagirre (Cofidis) izan da. Berak lortu du bere taldearen denborarik azkarrena 28. postuan amaitzeko.

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