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Uijtdebroeksek 5 litro ur edan ditu bigarren etapako irteera hartu baino lehen

Movistar taldeko txirrindulari belgikarrak karranpak izan zituen eta 1.53 minutu galdu zituen taldekako erlojupekoan. Hala, gauza bera gertatzea saihestu nahi izan du.

BARCELONA, 04/07/2026.- El ciclista belga del equipo Movistar Cian Uijtdebroeks, antes de la primera etapa del Tour de Francia, una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros, celebrada este sábado en Barcelona. EFE/Siu Wu
Cian Uijtdebroeks. Argazkia: EFE
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Cian Uijtdebroeks txirrindulari belgikarrak, Movistar taldeko liderrak, taldekako erlojupekoan 1.53 minutu galtzea eragin zioten karranpan saihestu nahi izan ditu igande honetan, eta bigarren etapan 5 litro ur hartu ostean joan da Tarragonako irteerara.

23 urteko txirrindulariak ezin izan zuen taldekideen erritmoa jarraitu erlojupekoan eta Montjuiceko helmugara denbora galduz iritsi zen.

Igande honetan, txaleko hozgarri batekin agertu da, eta "ur litroak" edan dituela esan du.

Cian Uijtdebroeks

Ezin ditut berriro karranpak izan. Erlojupekoa penagarria izan zen. Ahalik eta unerik txarrenean hondoratu nintzen.

Uijtdebroeks entrenamenduetan lortutako gorpuzkeraz fidatzen da, eta onartu du bere indargunea ez dela erlojupekoa, "potentzia" baizik.

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Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik. Euskal txirrindulari onena Ion Izagirre (Cofidis) izan da. Berak lortu du bere taldearen denborarik azkarrena 28. postuan amaitzeko.

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