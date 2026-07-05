Pogacar cede la victoria a Del Toro en Montjuïc y Vingegaard sigue líder del Tour

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Isaac del Toro ha firmado una actuación histórica al imponerse en la segunda etapa del Tour de Francia en su debut en la ronda gala. El corredor mexicano del UAE Team Emirates ha lanzado un ataque en la última subida a Montjuïc y ha cruzado la meta en primera posición, acompañado por Tadej Pogacar, que ha cedido el triunfo a su compañero y ha celebrado con él el éxito al llegar abrazados.