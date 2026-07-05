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Pogacar cede la victoria a Del Toro en Montjuïc y Vingegaard sigue líder del Tour

Tadej Pogacar ha cedido la victoria a su compañero Isaac del Toro en la segunda etapa del Tour de Francia, disputada entre Tarragona y Barcelona. El mexicano logra así un triunfo de prestigio en la llegada a Montjuïc, mientras que Jonas Vingegaard mantiene el maillot amarillo de líder de la clasificación general.
Pogacar eta Del Toro Tourra
Pogacar cede la victoria a su compañero Del Toro. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Pogacarrek garaipena oparitu dio Del Torori Montjuïcen, eta Vingegaardek lidergoari eutsi dio
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KIROLAK EITB

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AVANCE

Isaac del Toro ha firmado una actuación histórica al imponerse en la segunda etapa del Tour de Francia en su debut en la ronda gala. El corredor mexicano del UAE Team Emirates ha lanzado un ataque en la última subida a Montjuïc y ha cruzado la meta en primera posición, acompañado por Tadej Pogacar, que ha cedido el triunfo a su compañero y ha celebrado con él el éxito al llegar abrazados.

Isaac del Toro UCI World Tour Tadej Pogacar Tour de Francia Ciclismo Jonas Vingegaard

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