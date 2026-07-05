Tour de Francia
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Matxin: “Lo que hemos visto hoy ha sido una auténtica obra de arte"

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Josean Fernández 'Matxin'
18:00 - 20:00

Joxean Fernández 'Matxin'. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Matxin: "Gaur ikusi duguna benetako artelana izan da"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El director técnico del UAE Team Emirates, el basauritarra Joxean Fernández 'Matxin', no ha escatimado en cumplidos por el gesto que ha tenido Pogacar al ceder la victoria de etapa a su compañero de equipo Del Toro. Matxin ha descrito lo sucedido como una "auténtica obra de arte".

Tadej Pogacar Ciclismo Tour de Francia

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