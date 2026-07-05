TOUR DE FRANCIA
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Ion Izagirre: “Ha sido un día tenso"

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Ion Izagirre: "Tentsio handiko eguna izan da"
18:00 - 20:00
Ion Izagirre, ciclista vasco del Cofidis.
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre: “Tentsio handiko eguna izan da”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista vasco del Cofidis ha dicho que el viento ha sido fuerte durante la etapa de hoy, pero que ha notado un ambiente muy bonito durante todo el recorrido. (Vídeo en euskera).

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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