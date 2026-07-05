TOUR DE FRANCIA
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Así ha sido el último kilómetro de la 2ª etapa del Tour de Francia, con victoria de Del Toro

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Barcelona (Spain), 05/07/2026.- Riders in action during the 2nd stage of the Tour de France cyling tour, a 168.5 km race from Tarragone to Barcelona, Spain, 05 July 2026. (Ciclismo, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
Argazkia: EFE
Euskaraz irakurri: Horrelakoa izan da Frantziako Tourreko 2. etapako azken kilometroa, Del Tororen garaipenarekin
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KIROLAK EITB

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El mexicano ha entrado en meta junto a su jefe de filas, Tadej Pogacar, que le ha regalado la que es su primera victoria en la ronda francesa.

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