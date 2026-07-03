El Tour de Francia comenzará a rodar este sábado con Pogacar y Vingegaard como favoritos
El Tour de Francia 2026 comenzará a rodar este sábado, 4 de julio, desde las carreteras de Barcelona, en la 113ª edición en la que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG y el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) partrán como grandes favoritos. Todas las etapas se podrán ver en directo en kirolakeitb.eus y ETB1.
Pogacar buscará su quinto Tour para igualar el récord histórico de victorias, mientras el Vingegaard tratará de recuperar el maillot amarillo en una edición que volverá a reunir a la élite del ciclismo mundial y en la que corredores como el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) o el francés Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) intentarán alterar el orden establecido en la Grande Boucle.
Por su parte, el ciclismo vasco también tendrá su representación en la carrera, con Ion Izagirre (Cofidis), Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q 36.5) y Alex Aranburu (Cofidis).
Saliendo de Barcelona, recorrerán 3.320,7 kilómetros repartidos en 21 etapas. Tras una contrarreloj por equipos inaugural en la capital catalana, el recorrido irá endureciéndose hasta concentrar la batalla por la clasificación general en los Pirineos y, especialmente, en unos Alpes decisivos, con el doble paso consecutivo por el Alpe d'Huez como gran examen para los candidatos al maillot amarillo.
Todas las miradas apuntan de nuevo a Pogacar y Vingegaard, protagonistas absolutos del Tour durante el último lustro. Entre ambos se han repartido las seis últimas ediciones de la carrera y volverán a partir como las grandes referencias de un pelotón que buscará destronarles.
La gran alternativa colectiva la presenta Red Bull-BORA-hansgrohe, que volverá a confiar en el doble liderazgo de Evenepoel y Lipowitz. Entre quienes aspiran a dar un paso al frente figura también el español Juan Ayuso, además del francés Paul Seixas, la gran sensación del ciclismo francés.
Con un recorrido diseñado para premiar a los mejores ciclistas, el Tour de Francia vuelve a presentar un cartel de máximo nivel.
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Listado de participantes del Tour de Francia de 2026
La carrera, que se disputará entre el 4 y el 26 de julio, pondrá en juego su 113ª edición, arrancará en Barcelona, y finalizará en París. Participarán 23 equipos, entre ellos el Caja Rural-Seguros RGA, y un total de 184 ciclistas, con tres vascos: Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren.
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