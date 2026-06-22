2026ko Frantziako Tourreko etapa guztien profilak eta ibilbideak
113. Frantziako Tourra uztailaren 4tik hilaren 26ra bitartean jokatuko dute, eta Bartzelonan hasiko da eta Parisen amaitu. Lasterketa kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango da ikusgai.
2026ko Frantziako Tourra uztailaren 4an hasiko da, larunbatez, Bartzelonan, eta hilaren 26an amaitu, Parisen. 21 etapa izango ditu, eta EITBn izango dira ikusgai, kirolakeitb.eus-en eta ETBren bidez.
Hona hemen 113. Frantziako Tourreko etapa guztiak:
1. etapa, uztailak 4 (larunbata): Bartzelona-Bartzelona (19,6 kilometro, taldekako erlojupekoa)
Fitxa teknikoa
Etapa: 1. etapa (uztailak 4, larunbata)
Ibilbidea: Bartzelona-Bartzelona
Distantzia: 19km, banakako erlojupekoa
Hasiera-ordua: 17:05, lehen txirrindularia; 18:55, azken txirrindularia
Amaiera-ordua: 17:26, lehen txirrindularia; 19:16, azken txirrindularia
Mendiko saria: Ez dago.
2. etapa, uztailak 5 (igandea): Tarragona-Bartzelona (168,5 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 2. etapa (uztailak 5, igandea)
Ibilbidea: Tarragona-Bartzelona
Distantzia: 182km
Hasiera-ordua: 13:55
Amaiera-ordua: 17:26 (47 km/h) | 17:35 (45 km/h) | 17:46 (43 km/h)
Mendiko saria: Cote de Begues (2. maila), 94,2 kilometroan; Cote de Chateau de Montjuic (3. maila), hiru aldiz: 141,6 kilometroan, 153,8 kilometroan eta 166 kilometroan.
3. etapa, uztailak 6 (astelehena): Granollers-Les Angles (195,9 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 3. etapa (uztailak 6, astelehena)
Ibilbidea: Granollers-Les Angles
Distantzia: 195,9km
Hasiera-ordua: 12:20
Amaiera-ordua: 16:54 (43 km/h) | 17:08 (41 km/h) | 17:23 (39 km/h)
Mendiko saria: Cote de Saint Feliu de Codines (3. maila), 17,2 kilometroan; Col de Toses (1. maila), 127,7 kilometroan; Col du Calvaire (3. maila), 169,8 kilometroan.
4. etapa, uztailak 7 (asteartea): Carcasona-Foix (181,9 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 4. etapa (uztailak 7, asteartea)
Ibilbidea: Carcassonne-Foix
Distantzia: 181,9km
Hasiera-ordua: 13:25
Amaiera-ordua: 17:23 (46 km/h) | 17:34 (44 km/h) | 17:47 (42 km/h)
Mendiko saria: Col de Bedos (4. maila), 48,2 kilometroan; Col du Paradis (3. maila), 64,9 kilometroan; Col de Coudons (2. maila), 104,9 kilometroan; Col de Montsegur (2. maila), 146,7 kilometroan.
5. etapa, uztailak 8 (asteazkena): Lannemezan-Paue (158,3 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 5. etapa (uztailak 8, asteazkena)
Ibilbidea: Lannemezan-Pau
Distantzia: 158km
Hasiera-ordua: 14:15
Amaiera-ordua: 17:37 (47 km/h) | 17:46 (45 km/h) | 17:56 (43 km/h)
Mendiko saria: Cote de Baleix (3. maila), 132,7 kilometroan.
6. etapa, uztailak 9 (osteguna): Pau-Gavarnie-Gedre (186,2 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 6. etapa (uztailak 9, osteguna)
Ibilbidea: Pau-Gavarnie-Gedre
Distantzia: 186km
Hasiera-ordua: 12:40
Amaiera-ordua: 17:29 (40 km/h) | 17:46 (38 km/h) | 18:05 (36 km/h)
Mendiko saria: Cote de Loucrup (4. maila), 50,9 kilometroan; Cote de Mauvezin (3. maila), 77,3 kilometroan; Col d’Aspin (1. maila), 118,1 kilometroan; Col du Tourmalet (maila berezia), 147,8 kilometroan.
7. etapa, uztailak 10 (ostirala): Hagetmau-Bordele (175,1 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 7. etapa (uztailak 10, ostirala)
Ibilbidea: Hagetmau-Bordeaux
Distantzia: 175km
Hasiera-ordua: 13:25
Amaiera-ordua: 17:13 (46 km/h) | 17:24 (44 km/h) | 17:35 (42 km/h)
Mendiko saria: Cote de Beguey (4. maila), 137,3 kilometroan.
8. etapa, uztailak 11 (larunbata): Perigueux-Bergerac (180,4 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 8. etapa (uztailak 11, larunbata)
Ibilbidea: Périgueux - Bergerac
Distantzia: 180,4 km
Hasiera-ordua: 13:25
Amaiera-ordua: 17:20 (46 km/h) | 17:31 (44 km/h) | 17:43 (42 km/h)
Mendiko saria: Côte de Domme (4. maila), 102,6. kilometroan; Côte du Buisson-de-Cadouin (4. maila), 140,4. kilometroan
9. etapa, uztailak 12 (igandea): Malemort-Ussel (185,5 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 9. etapa (uztailak 12, igandea)
Ibilbidea: Malemort - Ussel
Distantzia: 185,5 km
Hasiera-ordua: 13:45
Amaiera-ordua: 17:47 (46 km/h) | 17:58 (44 km/h) | 18:10 (42 km/h)
Mendiko saria: Côte de Naves (3. maila), 77. kilometroan; Suc au May (2. maila), 105.kilometroan; Côte de la Croix du Pey (3. maila), 129,4. kilometroan; Mont Bessou (4. maila), 161.kilometroan
10. etapa, uztailak 14 (asteartea): Aurillac-Le Lioran (166,6 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 10. etapa (uztailak 14, asteartea)
Ibilbidea: Aurillac – Le Lioran
Distantzia: 166,6 km
Hasiera-ordua: 13:25
Amaiera-ordua: 17:12 (43 km/h) | 17:24 (41 km/h) | 17:36 (39 km/h)
Mendiko saria: Côte de Pailherols (3. maila), 68. kilometroan; Col de la Griffoul (2. maila), 97,3. kilometroan; Col de Prat de Bouc (3. maila), 103,8. kilometroan; Côte de Murat (3. maila), 118,8. kilometroan; Puy Mary – Pas de Peyrol (1. Maila); Col de Pertus (1. Maila), 152,1. kilometroan; Col de Font de Cère (3. Maila), 163,9. kilometroan
11. etapa, uztailak 15 (asteazkena): Vichy-Nevers (161,3 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 11. etapa (uztailak 15, asteazkena)
Ibilbidea: Vichy – Nevers
Distantzia: 161,3 km
Hasiera-ordua: 14:05
Amaiera-ordua: 17:31 (47 km/h) | 17:40 (45 km/h) | 17:50 (43 km/h)
Mendiko saria: Côte de Billonnière (4. maila), 32,9. kilometroan; Cotê de Billy-Chevannes (4. maila), 123,4. kilometroan
12. etapa, uztailak 16 (osteguna): Circuit Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saone (179,1 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 12. etapa (uztailak 16, osteguna)
Ibilbidea: Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-Sur-Saône
Distantzia: 179,1 km
Hasiera-ordua: 13:40
Amaiera-ordua: 17:29 (47 km/h) | 17:39 (45 km/h) | 17:50 (43 km/h)
Mendiko saria: Côte de Lanty (4. maila), 76,5. kilometroan; Cotê de Cuzy (4. maila), 97,8. kilometroan; Côte de Montagny-lès-Buxy (4. maila); 159,4. kilometroan
13. etapa, uztailak 17 (ostirala): Dole-Belfort (205,8 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 13. etapa (uztailak 17, ostirala)
Ibilbidea: Dole – Belfort
Distantzia: 205,8 km
Hasiera-ordua: 13:20
Amaiera-ordua: 17:46 (46 km/h) | 17:59 (44 km/h) | 18:12 (42 km/h)
Mendiko saria: Col des Croix (3. maila), 157,4. kilometroan; Ballon d’Alsace (1. maila), 175,9. kilometroan
14. etapa, uztailak 18 (larunbata): Mulhouse-Le Markstein Fellering (155,3 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 14. etapa (uztailak 18, larunbata)
Ibilbidea: Mulhouse – Le Markstein Fellering
Distantzia: 155,3 km
Hasiera-ordua: 13:30
Amaiera-ordua: 17:24 (40 km/h) | 17:38 (38 km/h) | 17:52 (36 km/h)
Mendiko saria: Grand Ballon (1. maila), 36,6. kilometroan; Col du Page (2. maila), 71,3. kilometroan; Ballon d’Alsace (1. maila); 94,4. kilometroan; Col du Haag (1. maila), 149,4. kilometroan
15. etapa, uztailak 19 (igandea): Champagnole-Plateau de Solaison (183,9 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 15. etapa (uztailak 19, igandea)
Ibilbidea: Champagnole-Plateau de Solaison
Distantzia: 183,9 km
Hasiera-ordua: 13:20
Amaiera-ordua: 17:41 (42 km/h) | 17:55 (40 km/h) | 18:11 (38 km/h)
Mendiko saria: Cote des Rousses (3. maila), 36,8. kilometroan; Col de la Croisette (1. maila), 136. kilometroan; Cote du Mont (3. maila), 146. kilometroan; Plateau de Solaison (Maila Berezia), 183,9 kilometroan
16. etapa, uztailak 21 (asteartea): Evian-les-Bains-Thonon-les-Bains (26,1 kilometro, banakako erlojupekoa)
Fitxa teknikoa
Etapa: 16. etapa (uztailak 21, asteartea)
Ibilbidea: Evian Les Bains-Thonon Les Bains
Distantzia: 26,1 km
Hasiera-ordua: 13:00, lehen txirrindularia; 17:15, azken txirrindularia
Amaiera-ordua: 13:35, lehen txirrindularia; 17:50, azken txirrindularia
Mendiko saria: Cote de Larringes (2.maila), 9,7. kilometroan
17. etapa, uztailak 22 (asteazkena): Chambery-Voiron (174,7 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 17. etapa (uztailak 22, asteazkena)
Ibilbidea: Chambery-Voiron
Distantzia: 174,7 km
Hasiera-ordua: 13:35
Amaiera-ordua: 17:18 (47 km/h) | 17:28 (45 km/h) | 17:39 (43 km/h)
Mendiko saria: Cote de Bassa (4. maila), 19,2. kilometroan; Cote de Rossillon (4. maila), 35,5. Kilometroan; Col de Pres (3. maila), 49,6 kilometroan; Cote de Saint-Jean d’Avey (4.maila), 59,5 kilometroan
18. etapa, uztailak 23 (osteguna): Voiron-Orcières-Merlette (185,2 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 18. etapa (uztailak 23, osteguna)
Ibilbidea: Voiron-Orcieres Merlette
Distantzia: 185,2 km
Hasiera-ordua: 12:50
Amaiera-ordua: 17:12 (42 km/h) | 17:25 (40 km/h) | 17:40 (38 km/h)
Mendiko saria: Cote de d’Engins (1.maila), 36,7. kilometroan; Cote de Monteynard (2. maila), 92,2. kilometroan; Cote des Terrasses (3. maila), 112,8. kilometroan; Cote de Saint-leger-les-Melezes (3. maila), 166,2. Kilometroan; Orcieres-Merlette (1. maila), 185,2. kilometroan
19. etapa, uztailak 24 (ostirala): Gap-Alpe d’Huez (127,9 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 19. etapa (uztailak 24, ostirala)
Ibilbidea: Gap-Alpe d’Huez
Distantzia: 127,9 km
Hasiera-ordua: 14:15
Amaiera-ordua: 17:24 (41 km/h) | 17:34 (39 km/h) | 17:44 (37 km/h)
Mendiko saria: Col Bayard (2. maila), 4,8. kilometroan; Col du Noyer (1. maila), 25,2. kilometroan; Col d’Ornon (2. maila), 99,2. kilometroan; Alpe d’Huez (Maila Berezia), 127,9. kilometroan
20. etapa, uztailak 25 (larunbata): Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez (170,9 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 20. etapa (uztailak 25, larunbata)
Ibilbidea: Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez
Distantzia: 170,9 km
Hasiera-ordua: 11:30
Amaiera-ordua: 16:11 (36 km/h) | 16:29 (34 km/h) | 16:50 (32 km/h)
Mendiko saria: Col de la Croix de Fer (Maila Berezia), 33,7. kilometroan; Col du Telegraphe (1. maila), 87,6. kilometroan; Col du Galibier (Maila berezia), 110,5. kilometroan; Col de Sarenne (Maila Berezia), 156,5. kilometroan
21. etapa, uztailak 26 (igandea): Thoiry-Eliseoko Zelaiak (133 kilometro)
Fitxa teknikoa
Etapa: 21. etapa (uztailak 26, igandea)
Ibilbidea: Thoiry-Paris Eliseoko Zelaiak
Distantzia: 133 km
Hasiera-ordua: 16:25
Amaiera-ordua: 19:30 (43 km/h) | 19:40 (41 km/h) | 19:50 (39 km/h)
Mendiko saria: Cote du Pave des Gardes (4. maila), 43,1. kilometroan; Cote de la Butte Montmartre (4. maila), 90,8. kilometroan; Cote de la Butte Montmartre (4. maila), 106,7. kilometroan; Cote de la Butte Montmartre (4. maila), 122,7. kilometroan
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