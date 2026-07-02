Listado de participantes del Tour de Francia de 2026
El Tour de Francia de 2026, la 113ª edición de la carrera, se disputará entre el 4 y el 26 de julio. La prueba arrancará en Barcelona, y finalizará en París. Participarán 23 equipos, entre ellos el Caja Rural-Seguros RGA, y un total de 184 ciclistas, entre los que figuran los vascos Ion Izagirre y Alex Aranburu (Cofidis) y Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5). EITB va a emitir, en directo, todas las etapas.
Estos son los participantes del Tour de Francia de 2026
UAE Team Emirates-XRG
1 - POGACAR Tadej
2 - DEL TORO Isaac
3 - GROBSCHARTNER Felix
4 - MCNULTY Brandon
5 - POLITT Nils
6 - VERMEERSCH Florian
7 - WELLENS Tim
8 - YATES Adam
Visma | Lease a Bike
11 - VINGEGAARD Jonas
12 - AFFINI Edoardo
13 - ARMIRAIL Bruno
14 - CAMPENAERTS Victor
15 - HAGENES Per Strand
16 - JORGENSON Matteo
17 - KUSS Sepp
18 - PIGANZOLI Davide
Red Bull-BORA-hansgrohe
21 - EVENEPOEL Remco
22 - CATTANEO Mattia
23 - DENZ Nico
24 - HINDLEY Jai
25 - LIPOWITZ Florian
26 - TRATNIK Jan
27 - VAN DIJKE Tim
28 - VAN GILS Maxim
Lidl-Trek
31 - AYUSO Juan
32 - GEE-WEST Derek
33 - PEDERSEN Mads
34 - SIMMONS Quinn
35 - SKJELMOSE Mattias
36 - SKUJINS Toms
37 - VACEK Mathias
38 - VERONA Carlos
EF Education-EasyPost
41 - CARAPAZ Richard
42 - ASGREEN Kasper
43 - BAUDIN Alex
44 - HEALY Ben
45 - QUINN Sean
46 - STEINHAUSER Georg
47 - VALGREN Michael
48 - WALKER Max
Decathlon CMA CMG
51 - SEIXAS Paul
52 - BENOOT Tiesj
53 - BOL Cees
54 - HOOLE Daan
55 - KOOIJ Olav
56 - PARET-PEINTRE Aurélien
57 - PRODHOMME Nicolas
58 - RICCITELLO Matthew
XDS Astana
61 - HIGUITA Sergio
62 - BALLERINI Davide
63 - GATE Aaron
64 - KANTER Max
65 - TEJADA Harold
66 - TEUNISSEN Mike
67 - VELASCO Simone
68 - VINOKUROV Nicolas
Bahrain-Victorious
71 - MARTINEZ Lenny
72 - BAUHAUS Phil
73 - CARUSO Damiano
74 - GRADEK Kamil
75 - MOHORIC Matej
76 - STANNARD Robert
77 - TIBERI Antonio
78 - VAN MECHELEN Vlad
Netcompany INEOS
81 - BERNAL Egan
82 - ARENSMAN Thymen
83 - FOSS Tobias
84 - GANNA Filippo
85 - GODON Dorian
86 - KWIATKOWSKI Michal
87 - TARLING Joshua
88 - VAUQUELIN Kévin
Soudal Quick-Step
91 - MERLIER Tim
92 - EENKHOORN Pascal
93 - PARET-PEINTRE Valentin
94 - STUYVEN Jasper
95 - VAN BAARLE Dylan
96 - VAN LERBERGHE Bert
97 - VAN WILDER Ilan
98 - VERVAEKE Louis
Alpecin-Premier Tech
101 - VAN DER POEL Mathieu
102 - DEBRUYNE Ramses
103 - DILLIER Silvan
104 - MARSMAN Tim
105 - PHILIPSEN Jasper
106 - PLANCKAERT Edward
107 - RICKAERT Jonas
108 - VERSTRYNGE Emiel
Jayco AlUla
111 - O'CONNOR Ben
112 - ACKERMANN Pascal
113 - DURBRIDGE Luke
114 - ENGELHARDT Felix
115 - MATTHEWS Michael
116 - O'BRIEN Kelland
117 - PLAPP Luke
118 - SCHMID Mauro
Uno-X Mobility
121 - JOHANNESSEN Tobias Halland
122 - ABRAHAMSEN Jonas
123 - CHARMIG Anthon
124 - CORT Magnus
125 - JOHANNESSEN Anders Halland
126 - SKAARSETH Anders
127 - TRAEEN Torstein
128 - WAERENSKJOLD Soren
NSN
131 - GIRMAY Biniam
132 - ASKEY Lewis
133 - BENNETT George
134 - FRIGO Marco
135 - LOUVEL Matis
136 - NEILANDS Krists
137 - STEWART Jake
138 - VAN ASBROECK Tom
Movistar
141 - UIJTDEBROEKS Cian
142 - CASTRILLO Pablo
143 - CEPEDA Jefferson Alveiro
144 - GARCÍA PIERNA Raúl
145 - HESSMANN Michel
146 - OLIVEIRA Nelson
147 - ROMO Javier
148 - RUBIO Einer
Lotto Intermarché
151 - DE LIE Arnaud
152 - ARTZ Huub
153 - BERCKMOES Jenno
154 - CRAPS Lars
155 - SLOCK Liam
156 - VAN EETVELT Lennert
157 - VEISTROFFER Baptiste
158 - ZIMMERMANN Georg
Cofidis
161 - IZAGIRRE Ion
162 - ALLEGAERT Piet
163 - ARANBURU Alex
164 - BIERMANS Jenthe
165 - FRETIN Milan
166 - KIRSCH Alex
167 - PAGE Hugo
168 - THOMAS Benjamin
Pinarello Q36.5
171 - PIDCOCK Tom
172 - AZPARREN Xabier Mikel
173 - HARPER Chris
174 - HERMANS Quinten
175 - HOWSON Damien
176 - MEURISSE Xandro
177 - VAN MOER Brent
178 - WRIGHT Fred
Groupama-FDJ United
181 - GRÉGOIRE Romain
182 - BERTHET Clément
183 - BRAZ AFONSO Clément
184 - COSTIOU Ewen
185 - GERMANI Lorenzo
186 - MARTIN Guillaume
187 - PACHER Quentin
188 - RUSSO Clément
Tudor
191 - ALAPHILIPPE Julian
192 - DE KLEIJN Arvid
193 - HALLER Marco
194 - HIRSCHI Marc
195 - PLUIMERS Rick
196 - STORER Michael
197 - TRENTIN Matteo
198 - VOISARD Yannis
TotalEnergies
201 - JEGAT Jordan
202 - BREUILLARD Nicolas
203 - DELBOVE Joris
204 - DELETTRE Alexandre
205 - GUERNALEC Thibault
206 - LE BERRE Mathis
207 - TURGIS Anthony
208 - VERCHER Mattéo
Picnic PostNL
211 - BARGUIL Warren
212 - BIESTERBOS Frits
213 - BITTNER Pavel
214 - DEGENKOLB John
215 - DHONDT Robbe
216 - MÄRKL Niklas
217 - VAN DEN BERG Julius
218 - VAN DEN BROEK Frank
Caja Rural-Seguros RGA
221 - GAVIRIA Fernando
222 - BALDERSTONE Abel
223 - BERWICK Sebastian
224 - MOLENAAR Alex
225 - NICOLAU Joel
226 - OLDANI Stefano
227 - OTRUBA Jakub
228 - PARRA José Félix
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