Mischa Bredewold, vencedora al sprint de la quinta etapa
Mischa Bredewold (SD Worx - Protime) se ha impuesto al esprint en la última etapa diseñada para velocistas de La Vuelta a España femenina, después de imponerse al sprint en la llegada a Astorga a su compañera Lotte Kopecky, segunda, y la italiana Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), tercera.
De este modo, Kopecky conserva el maillot rojo al menos un día más. El final ha estado marcado por la caída de gran parte del pelotón a falta de 1,2 kilómetros para la línea de meta.
Los 119,6 kilómetros entre León y Astorga parecían anticipar una llegada masiva, si el viento o una posible fuga no lo impedían antes. En una de las etapas con menos desnivel acumulado de la historia de La Vuelta femenina, las velocistas se relamían ante su última oportunidad de victoria en esta edición.
Las etapas decisivas para la clasificación general llegan el viernes y el sábado. Este 8 de mayo, el pelotón afrontará 106,5 kilómetros hasta terminar subiendo Les Praeres, de primera categoría. Al día siguiente, llega la gran prueba de la Vuelta: la ascensión final al mítico Angliru, de categoría especial, después de otros 132 kilómetros con tres puertos puntuables más.
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