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Mischa Bredewold, vencedora al sprint de la quinta etapa

La neerlandesa se adjudica la última manga propicia para este tipo de finales en la presente edición de La Vuelta tras imponerse a su compañera de equipo Lotte Kopecky y a la italiana Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco)
LEON,07/05/2026.- El pelotón durante el sprint final de la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España Femenina, este jueves entre León y Astorga, con 119,6 kilómetros de recorrido. La ciclista neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx) declaró que "el plan ideal" era que ella "ganara el esprint y llevara a Lotte (Kopecky)" a su rueda, después de ganar la quinta etapa de la Vuelta a España femenina, que terminó con doblete del equipo neerlandés en las dos primeras posiciones. EFE/J.Casares
Final del la quinta etapa
Euskaraz irakurri: Mischa Bredewoldek irabazi du bostgaren etapa esprintean
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Mischa Bredewold (SD Worx - Protime) se ha impuesto al esprint en la última etapa diseñada para velocistas de La Vuelta a España femenina, después de imponerse al sprint en la llegada a Astorga a su compañera Lotte Kopecky, segunda, y la italiana Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), tercera.

De este modo, Kopecky conserva el maillot rojo al menos un día más. El final ha estado marcado por la caída de gran parte del pelotón a falta de 1,2 kilómetros para la línea de meta.

Los 119,6 kilómetros entre León y Astorga parecían anticipar una llegada masiva, si el viento o una posible fuga no lo impedían antes. En una de las etapas con menos desnivel acumulado de la historia de La Vuelta femenina, las velocistas se relamían ante su última oportunidad de victoria en esta edición.

Las etapas decisivas para la clasificación general llegan el viernes y el sábado. Este 8 de mayo, el pelotón afrontará 106,5 kilómetros hasta terminar subiendo Les Praeres, de primera categoría. Al día siguiente, llega la gran prueba de la Vuelta: la ascensión final al mítico Angliru, de categoría especial, después de otros 132 kilómetros con tres puertos puntuables más. 

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