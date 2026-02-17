Ciclismo
Galicia acogerá la salida de La Vuelta Femenina 2026 el 3 de mayo

El recorrido completo se dará a conocer el 9 de marzo en Ribeira.
Foto de archivo de Demi Vollering, ganadora de 2025. Imagen: @FDJ_SUEZ
Euskaraz irakurri: 2026ko Emakumezkoen Itzulia maiatzaren 3an hasiko da Galizian
Galicia acogerá el 3 de mayo la salida oficial de la cuarta edición de La Vuelta Femenina 26, en un recorrido que se desvelará el 9 de marzo en Ribeira, según informó este martes la organización de la prueba.

Esta comunidad autónoma ya acogió en 2021 la Ceratizit Challenge by La Vuelta, cuyas cuatro etapas se disputaron íntegramente allí.

Asimismo, la organización anunció que se desvelará el recorrido íntegro en una gala que se celebrará el 9 de marzo, a partir de las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal de Ribeira.

