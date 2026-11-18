El ciclista esloveno Primoz Roglic ha fichado por el NSN Cycling Team para la temporada de 2027, según ha anunciado este miércoles el equipo suizo. De esta forma, el NSN Cycling Team, que también ha incorporado recientemente a Richard Carapaz y a Santiago Buitrago, se hace con el fichaje del ciclista esloveno, de 37 años: "Siempre me han gustado los desafíos", ha señalado Roglic, en torno a la nueva etapa que abre en su carrera, tras dejar el Red Bull-BORA.

Roglic, dos veces ganador de la Itzulia Basque Country y con cuatro triunfos en la general de la Vuelta a España y uno en la del Giro de Italia en un palmarés donde suma 93 victorias, se ha mostrado motivado tras confirmarse la noticia: "Todavía tengo trabajo por delante, tanto en las carreras como en el plano personal. Cuento con la motivación y la actitud necesarias no solo para competir, sino también para lograr grandes cosas".

En 2026, Roglic, entre otros resultados, ha concluido la Vuelta a España en segunda posición.