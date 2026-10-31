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Pello Bilbao recibe un caluroso homenaje en Gernika

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18:00 - 20:00
Pello Bilbao, durante el homenaje. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Pello Bilbaori omenaldia Gernikan
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El ciclista de Gernika acaba de poner punto y final a una trayectoria profesional de 16 años y sus paisanos han querido rendirle un merecido homenaje. 

Ion Izagirre y Pello Bilbao reciben un homenaje en Ormaiztegi
Ciclismo Pello Bilbao

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