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Pello Bilbao recibe un caluroso homenaje en Gernika
Euskaraz irakurri: Pello Bilbaori omenaldia Gernikan
El ciclista de Gernika acaba de poner punto y final a una trayectoria profesional de 16 años y sus paisanos han querido rendirle un merecido homenaje.
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