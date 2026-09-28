Munduko Txapelketa
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Eslovakiako txirrindularitza taldeko masajistak Montrealgo Munduko Txapelketako lineako proban hartu du parte

Lehiatzekoak ziren hiru txirrindularien bajaren ondorioz hartu zuten erabakia, herrialdea mailaz jaistea saihesteko.

Montreal (Canada), 27/09/2026.- Vladimir Kovacik of Slovakia before the Men's Road Race at the UCI Road Cycling World Championships in Montreal, Canada, 27 September 2026. (Ciclismo, Eslovaquia) EFE/EPA/EDOUARD DESROCHES
Vladimir Kovacik, Eslovakiako taldeko masajista. Irudia: EFE
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Azken eguneratzea

Vladimir Kovacik Eslovakiako taldeko masajistak haren herrialdea ordezkatu zuen igande honetan Montrealgo (Kanada) Munduko Txirrindularitza Txapelketako lineako proban.

Izan ere, lehiatzeko postua gordeta eta lortuta duten herrialdeak eliteko kategorian parte hartzera derrigortuta daude, zerorik ez izateaz gain, etorkizunean Munduko Txapelketatik, Europakotik eta Joko Olinpikoetatik kanpo ez geratzeko. Hortaz, Eslovakiak Vladimir Kovacik masajistak parte har zezan erabaki zuen, lehiatzeko lizentzia baitu. Hartara, UCIren eskakizuna bete zuen. 

Kovacikek ibilbidearen lehen 100 kilometroak egin zituen (orduko 47 kilometroko abiaduran,batez beste). Masajista 2014. eta 2017. urteen artean lehiatu zen, baina bederatzi urte zeramatzan eliteko lasterketetan parte hartu gabe.

Brandon McNulty eta Demi Vollering, errepideko txapeldunak

Brandon McNulty estatubatuarrak irabazi zuen errepideko txirrindularitzako munduko txapelketa igande honetan, Montrealen, gizonezkoen elite mailako proban bakarrik helmugaratu ondoren. Emakumezkoetan, Demi Vollering herbeheretarra nagusitu zen, larunbatean jokatutako errepideko proban. 

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