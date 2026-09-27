Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Davide Donatik irabazi du Cro Race lasterketako azken etapa; Tobias Svarrentzat izan da garaipen nagusia
Red Bull Bora taldeko Davide Donati txirrindulari italiarrak irabazi du Cro Race lasterketako seigarren eta azken etapa, igande honetan. Sailkapen nagusian, Tobias Svarre suitzarrak lortu du garaipena.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Demi Vollering herbeheretarrak urrea lortu du errepideko proba gorabeheratsuan
ZUZENEAN
Duela min.
Paul Magnierrek irabazi du bosgarren etapa, esprintean
ZUZENEAN
Duela min.
Daniel Felipe Martinez nagusitu da Rijekako azken esprintean
ZUZENEAN
Duela min.
Viktoria Chladonova eslovakiarra, 23 urtez azpiko errepideko txirrindularitzako munduko txapelduna
ZUZENEAN
Duela min.
Svarrek Uno-X taldeari garaipena eman dio, bigarrenez jarraian, ihesaldian nagusitu egin baita
ZUZENEAN
Duela min.
Bevortek ezustekoa eman eta CRO Race lasterketako bigarren esprinta irabazi du
ZUZENEAN
Duela min.
Italiak irabazi du errelebo mistoen erlojupekoa, Munduko Txapelketan
ZUZENEAN
Duela min.
Molanok irabazi du CRO Race lasterketako lehen etapa, esprint estu batean
ZUZENEAN
Duela min.
Wilson-Haffenden australiarra eta Ryan Gal herbeheretarra, 23 urtez azpiko erlojupeko txapeldunak Montrealen
Gehiago ikusi