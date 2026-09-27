Kroazia
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Davide Donatik irabazi du Cro Race lasterketako azken etapa; Tobias Svarrentzat izan da garaipen nagusia

Iragarkia
18:00 - 20:00
Davide Donati, helmugan. EITB Media
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Azken eguneratzea

Red Bull Bora taldeko Davide Donati txirrindulari italiarrak irabazi du Cro Race lasterketako seigarren eta azken etapa, igande honetan. Sailkapen nagusian, Tobias Svarre suitzarrak lortu du garaipena.

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