El ciclista Ion Izagirre (Cofidis) sufrió una rotura de muñeca mientras entrenaba, lo que le ha forzado a abandonar la competición profesional antes de lo anunciado.

Tras 16 años de carrera, el de Ormaiztegi tenía previsto retirarse en el Giro de Lombardía, el próximo 10 de octubre.

En total, Izagirre ha conseguido 20 victorias como profesional, las dos últimas en 2026: una en el Gran Premio Miguel Indurain y otra el pasado 12 de septiembre en el Memorial Marco Pantani.