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Ion Izagirre da por finalizada su carrera profesional, por una fractura de muñeca

El ciclista de Ormaiztegi, que sufrió una caída entrenando, deberá abandonar la competición profesional antes de lo anunciado. Tenía previsto decir adiós en el Giro de Lombardía, el próximo 10 de octubre.

Ion Izagirre
Imagen de archivo de Ion Izagirre
Euskaraz irakurri: Ion Izagirrek ibilbide profesionala amaitutzat jo du, eskumuturra hautsita
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Última actualización

El ciclista Ion Izagirre (Cofidis) sufrió una rotura de muñeca mientras entrenaba, lo que le ha forzado a abandonar la competición profesional antes de lo anunciado. 

Tras 16 años de carrera, el de Ormaiztegi tenía previsto retirarse en el Giro de Lombardía, el próximo 10 de octubre.

En total, Izagirre ha conseguido 20 victorias como profesional, las dos últimas en 2026: una en el Gran Premio Miguel Indurain y otra el pasado 12 de septiembre en el Memorial Marco Pantani. 

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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