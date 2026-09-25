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Daniel Felipe Martinez nagusitu da Rijekako azken esprintean
Daniel Felipe Martinez txirrindulari kolonbiarrak irabazi du Kroaziako Tourreko laugarren etapa. Red Bull-Borako txirrindularia azkarrena izan da Pula eta Rijeka artean lehiatu den ibilbideko azken metroetan. Louis Vervaeke (Soudal) belgikarra izan da bigarren eta Domen Novak (UAE) esloveniarra hirugarren. Bestalde, Tobias Svarre (Uno-X) danimarkarrak lidergoari eutsi dio.
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