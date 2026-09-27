Brandon McNulty errepideko txirrindularitzako munduko txapeldun bilakatu da Montrealen
Brandon McNulty estatubatuarrak irabazi du errepideko txirrindularitzako munduko txapelketa igande honetan, Montrealen, gizonezkoen elite mailako proban bakarrik helmugaratu ondoren, Michael Matthews australiarraren eta Mathieu van der Poel herbeheretarraren aurretik.
McNultyk helmugatik 32 kilometro ingurura jo du eraso erabakigarria, eta minutu bateko aldea atera die bere jarraitzaileei.
Hala ere, Mont-Royaleko azken igoeran, helmugatik 12 bat kilometrora, estatubatuarra lekua galtzen hasi da, eta azken itzulian lortutako abantaila nabarmen murriztu dute jazarleek.
Helmugatik bederatzi kilometrora, McNultyk 14 segundo besterik ez zituen bere jarraitzaileengandik, baina igoera gainditu ondoren erritmoa bizitu du eta zazpi kilometro falta zirenean bere tartea handitu du berriro 32 segundora arte.
Estatubatuarrak 13 segundoko aldearekin irabazi dio zilarra irabazi duen Matthewsi. Mathieu van der Poel herbeheretarrak brontzea lortu du.