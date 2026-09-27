Txirrindularitzako munduko txapelketa
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Brandon McNulty errepideko txirrindularitzako munduko txapeldun bilakatu da Montrealen

Estatubatuarrak 13 segundoko aldearekin irabazi zion Matthewsi zilarrezko domina eta Mathieu van der Poel nederlandarrak brontzea lortu zuen.
AME938. MONTREAL (CANADÁ), 27/09/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial en X de la Unión Ciclista Internacional @UCI_cycling que muestra de izquierda a derecha a los ciclistas de Australia, Michael Matthews medalla de plata; de Estados Unidos, Brandon McNulty medalla de oro y de los Países Bajos, Mathieu van der Poel medalla de bronce, posando durante la premiación de la prueba élite masculina de ciclismo de ruta este domingo en Montreal (Canadá). EFE/@UCI_cycling /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Munduko Txapelketako podiuma. Argazkia: EFE
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Brandon McNulty estatubatuarrak irabazi du errepideko txirrindularitzako munduko txapelketa igande honetan, Montrealen, gizonezkoen elite mailako proban bakarrik helmugaratu ondoren, Michael Matthews australiarraren eta Mathieu van der Poel herbeheretarraren aurretik.

McNultyk helmugatik 32 kilometro ingurura jo du eraso erabakigarria, eta minutu bateko aldea atera die bere jarraitzaileei.

Hala ere, Mont-Royaleko azken igoeran, helmugatik 12 bat kilometrora, estatubatuarra lekua galtzen hasi da, eta azken itzulian lortutako abantaila nabarmen murriztu dute jazarleek.

Helmugatik bederatzi kilometrora, McNultyk 14 segundo besterik ez zituen bere jarraitzaileengandik, baina igoera gainditu ondoren erritmoa bizitu du eta zazpi kilometro falta zirenean bere tartea handitu du berriro 32 segundora arte.

Estatubatuarrak 13 segundoko aldearekin irabazi dio zilarra irabazi duen Matthewsi. Mathieu van der Poel herbeheretarrak brontzea lortu du.

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