CRO RACE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Paul Magnierrek irabazi du bosgarren etapa, esprintean

Iragarkia
Paul Magnier CRO Race
18:00 - 20:00
Paul Magnier helmugan. Argazkia: CRO Race
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Paul Magnier (Soudal) frantziarrak irabazi du CRO Raceko bosgarren etapa, Karlovac eta Sveta Nedelja artekoa (164,5 km). Bigarren Rui Oliveira (UAE) portugaldarra izan da eta hirugarren Tim Torn Teutenberg (Lidl) alemaniarra. Sailkapen nagusian ez da aldaketarik izan, eta Tobias Svarrek jarraitzen du lider.

Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X