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Paul Magnierrek irabazi du bosgarren etapa, esprintean
Paul Magnier (Soudal) frantziarrak irabazi du CRO Raceko bosgarren etapa, Karlovac eta Sveta Nedelja artekoa (164,5 km). Bigarren Rui Oliveira (UAE) portugaldarra izan da eta hirugarren Tim Torn Teutenberg (Lidl) alemaniarra. Sailkapen nagusian ez da aldaketarik izan, eta Tobias Svarrek jarraitzen du lider.
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