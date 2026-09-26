Demi Vollering herbeheretarrak urrea lortu du errepideko proba gorabeheratsuan
Demi Vollering herbeheretarrak irabazi du larunbat honetan Montrealen (Kanada) jokatzen ari den txirrindularitzako Munduko Txapelketako errepideko proba, eta urrezko domina eskuratu du lehen aldiz.
Behin-behineko liderrek 3:15eko tartea izan dute, baina eroriko handi baten ondorioz, tropela hautsita geratu da. Hainbat txirrindulari kaltetu dira, horien artean Magdeleine Vallieres kanadiarra, tituluaren defendatzailea, erretiratu behar izan dena.
Volleringek bere erasoa jo du helmugatik 38,5 kilometrora. Hala ere, Kasia Niewiadoma-Phinney poloniarrak eta Elisa Longo Borghini italiarrak bere bila jo dute. Biek ala biek herbeheretarra neutralizatu dute amaierarako 15,2 kilometro geratzen zirenean.
Volleringen eta Niewiadomaren artean lehiatu dira lasterketako azken metroak. 150 metro bakarrik geratzen zirela proba bukatzeko, poloniarrak esprinta jo du eta modu iheskorrean herbeheretarra garaitu zezakeela zirudien, baina honek aurrea hartzeko une erabakigarrian pauta ezarri eta azkenean bere palmares zabalari urrezko domina mundialista gehitu dio.