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Mikel Landa: “Vueltako garaipenarekin konfiantza berreskuratu dut"
"Aurten konfiantza galtzen ari nintzen, tropelean ez nuen nire lekua aurkitzen, ez nekien adina ala lesioengatik ote zen", aitortu du txirrindulari arabarrak. Euskaltel-Euskadi taldera itzultzearekin batera bere kirol mailari eustea espero du Landak.
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