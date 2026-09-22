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Mikel Landa: “Vueltako garaipenarekin konfiantza berreskuratu dut"

Iragarkia
Mikel-Landa-elkarrizketa-ETB-platoa
18:00 - 20:00

Mikel Landa txirrindulari arabarra ETBko platoan. Irudia: EITB

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"Aurten konfiantza galtzen ari nintzen, tropelean ez nuen nire lekua aurkitzen, ez nekien adina ala lesioengatik ote zen", aitortu du txirrindulari arabarrak. Euskaltel-Euskadi taldera itzultzearekin batera bere kirol mailari eustea espero du Landak.

Mikel Landa Meana Txirrindularitza Euskadi Fundazioa

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