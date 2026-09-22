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Mikel Landa: “La victoria en la Vuelta me ha devuelto la confianza"

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18:00 - 20:00
El ciclista alavés Mikel Landa en el plato de ETB. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Mikel Landari elkarrizketa Espainiako Vueltako etapa garaipenaren ostean eta Euskaltel-Euskadira itzuliko dela baieztatu ondoren
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Sobre su última victoria en la Vuelta a España, el cilcista alavés ha confesado que "es muy especial, deportivamente he conseguido mejores cosas, pero esta a nivel personal y emotivo tiene mucho más valor para mí". Sobre su regreso a Euskaltel-Euskadi, ha dicho que supone "cerrar el círculo, un sueño". 

Mikel Landa Meana Ciclismo Fundación Euskadi

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