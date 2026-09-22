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Mikel Landa: “La victoria en la Vuelta me ha devuelto la confianza"
Sobre su última victoria en la Vuelta a España, el cilcista alavés ha confesado que "es muy especial, deportivamente he conseguido mejores cosas, pero esta a nivel personal y emotivo tiene mucho más valor para mí". Sobre su regreso a Euskaltel-Euskadi, ha dicho que supone "cerrar el círculo, un sueño".
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