Igor Arrieta Lidl-Trek taldean arituko da, 2029ra arte
Txirrindulari nafarrak, 23 urtekoa bera, UAE utziko du, azken hiru denboraldietan talde horretan eman eta gero, eta Alemaniako taldean ondorengo hiru urteetan ibiliko da: “Uste dut hazten jarraitu ahal dudala Lidl-Treken; motibatu egiten nau ziklista bikainekin egiteko aukera izateak, Skjelmose, Pedersen eta Cicconerekin, besteak beste”, adierazi du.
Igor Arrieta Lidl-Trek taldean arituko da ondorengo hiru denboraldietan, 2029ra arte, astelehenean Alemaniako taldeak iragarri duenez. Txirrindulari nafarrak, 23 urtekoa bera, UAE utziko du, azken hiru denboraldietan talde horretan eman eta gero: “Uste dut hazten jarraitu ahal dudala Lidl-Treken; motibatu egiten nau ziklista bikainekin aritzeko aukera izateak,Skjelmose, Pedersen eta Cicconerekin, besteak beste”, esan du Arrietak, albistea baieztatuta, bere talde berriaren web orrian jasota dauden adierazpenetan.
Horrenbestez, Uharte Arakilgoak WorldTourren jarraituko du. Orain arte, garaipen bat du lortuta horretan: 2026ko Italiako Giroko etapa bat. Lidl-Trekek nabarmendu du, halaber, Estatuko txirrindularitzan etorkizun oparoenetakoa duen gazte bat fitxatu duela, eta gogora ekarri du nola, 2026ko Itzulian, zortzigarren postua erdietsi zuen.
“Sentsazio oso onak ditut, Lidl-Trekekin sinatuta”, adierazi du txirrindulari nafarrak.