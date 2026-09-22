MUNDUKO TXAPELKETA

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Italiak irabazi du errelebo mistoen erlojupekoa, Munduko Txapelketan

Eñaut Urkaregi Espainiako selekzioan aritu da, eta seigarren postua lortu du. Frantziak eskuratu du zilarrezko domina, eta Suitzak brontzezkoa. 

Filippo Ganna

Filippo Ganna lasterketa irabazi duen Italiako selekzioan aritu da. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

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Italiak irabazi du errelebo mistoen erlojupekoa, Montrealen jokatzen ari den 2026ko Munduko txirrindularitza Txapelketan, astearte arratsaldean. Eñaut Urkaregi Espainiako selekzioan aritu da, eta seigarren postua lortu du. Frantziak eskuratu du zilarrezko domina, eta Suitzak brontzezkoa.

Ibilbideak 40,6 kilometro zituen, eta Italiak Frantziak baino zortzi segundo gutxiago behar izan ditu amaitzeko, eta Suitzak baino hogei segundo gutxiago. Honako txirrindulari hauek aritu dira selekzio txapeldunean: Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel, Mattia Cattaneo, Filippo Ganna eta Matteo Sobrero.

Espainiak 51 segundora izan du brontzezko domina. Eñaut Urkaregi seigarren postua erdietsi duen taldean ibili da. 

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