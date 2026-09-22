Italiak irabazi du errelebo mistoen erlojupekoa, Munduko Txapelketan
Eñaut Urkaregi Espainiako selekzioan aritu da, eta seigarren postua lortu du. Frantziak eskuratu du zilarrezko domina, eta Suitzak brontzezkoa.
Italiak irabazi du errelebo mistoen erlojupekoa, Montrealen jokatzen ari den 2026ko Munduko txirrindularitza Txapelketan, astearte arratsaldean. Eñaut Urkaregi Espainiako selekzioan aritu da, eta seigarren postua lortu du. Frantziak eskuratu du zilarrezko domina, eta Suitzak brontzezkoa.
Ibilbideak 40,6 kilometro zituen, eta Italiak Frantziak baino zortzi segundo gutxiago behar izan ditu amaitzeko, eta Suitzak baino hogei segundo gutxiago. Honako txirrindulari hauek aritu dira selekzio txapeldunean: Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel, Mattia Cattaneo, Filippo Ganna eta Matteo Sobrero.
Espainiak 51 segundora izan du brontzezko domina. Eñaut Urkaregi seigarren postua erdietsi duen taldean ibili da.