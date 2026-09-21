Wilson-Haffenden australiarra eta Ryan Gal herbeheretarra, 23 urtez azpiko erlojupeko txapeldunak Montrealen
Paula Ostiz nafarrak 12. postuan bukatu du, australiarrarengandik minutu eta 17 segundora. Bestalde, Eñaut Urkaregi gipuzkoarra hemeretzigarren izan da nederlandarrarengandik 1:57ra.
Felicity Wilson-Haffenden australiarrak eta Ryan Gal nederlandarrak urrezko domina irabazi dute astelehen honetan Montrealen (Kanada) egiten ari diren errepideko txirrindularitzako Munduko Txapelketako 23 urtez azpiko erlojupekoan.
Wilson-Haffendenek 27 minutu, 40 segundo eta 72 ehuneneko egin ditu, orduko 44 kilometro inguruko batez besteko abiaduran, eta 28,47 segundo atera dizkio bigarren izan den Nienke Vinke herbeheretarrari. Brontzea Luca Vierstraete belgikarrarentzat izan da, irabazlearengandik 45,07 segundora, eta 89 ehunenengatik gainditu du Viktoria Chladova eslovakiarra, 2025eko Munduko Txapelketan zilarrezko domina irabazi zuena.
Paula Ostiz nafarrak 12. postuan bukatu du, irabazlearengandik minutu eta 17 segundora. "Nire sentsazioak oso onak izan dira. Urtero ikasten jarraitzea besterik ez da geratzen, eta egunen batean ongi aterako da", esan du txirrindulari iruindarrak erlojupekoa amaitu ondoren.
Hector Alvarez valentziarrak brontzezko domina lortu du 23 urte azpiko erlojupekoan, eta Ryan Gal herbeheretarrak irabazi du urrea. Zilarrezko domina Nicolas Milesi italiarrarentzat izan da, irabazlearengandik zazpi segundora.
19 urteko Alvarezek 31,3 kilometroko ibilbidea bete du, Galek baino 11 segundo gehiago eginda. Eñaut Urkaregi gipuzkoarra hemeretzigarren izan da irabazlearengandik 1:57ra.