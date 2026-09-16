Marc Brustenga kataluniarra Caja Rural-Seguros RGA taldera itzuliko da sei denboraldi geroago
Lidl-Trek taldean bi denboraldi eman ondoren, kataluniarra Kern Pharma taldera iritsi zen, eta bertan lehiatu da azken hiru denboraldietan. Denboraldi honetan bere ibilbide profesionaleko lehen garaipena lortu zuen Vitreko Classic Adelie lasterketan.
Sei denboraldi geroago, Marc Brustenga (Santa Eulalia de Ronçana, 1999), 26 urteko txirrindularia, Caja Rural-Seguros RGA taldera itzuliko da, talde nafarrak ohar batean iragarri duenez. Bi urteko kontratua egin dio talde nafarrak.
Lidl-Trek taldean, WorldTourrean, bi denboraldi eman ondoren, kataluniarra Kern Pharma taldera heldu zen, eta azken hiru denboraldietan bertan aritu da.
Denboraldi honetan bere ibilbide profesionaleko lehen garaipena lortu zuen Vitreko Classic Adelie lasterketan. Frantziako proban ibilbide azkarra eta tranpaz betea bikain irakurtzen jakin zuen, ondoren esprintean gailentzeko.
"Urte hauetan Caja Rural-Seguros RGAren egitura hazten joan dela ikusi dut eta gaur egun ProTeam mailako onenetakoa dela uste dut", adierazi du Brustengak.
"Errepide barruan lasaitasuna eta eskarmentu pixka bat eskaini ditzakedala uste dut klasikoetan eta egun bateko lasterketetan, adibidez, Frantzia edo Belgikako probetan", gaineratu du txirrindulariak.
"Aurten nire errendimendua hobetzea lortu dut, eta horrela zen nire lehen garaipen profesionala bildu dut. Nik uste dut bide horretatik jarraitu behar dudala eta hobetzen jarraitu, garaipen gehiago lortzeko eta txirrindulari bezala hobetzeko", esan du.